Finnischer Punk - dreckig und rotzig wie er sein muss!

Hysterische Göre oder professioneller Schreihals: Die Stimme von KOHTI TUHOA-Frontdame Helena ist das polarisierende Element im Sound der finnischen Punk-Band, dabei ist die rotzfreche Sängerin der absolute Blickfang dieser jungen Truppe, die sich anschickt, den immer schon derben Punk-Sound des eigenen Landes wieder an die Front zu bringen. Mit der ungestümen Energie mancher IMPALED NAZARENE-Releases, einigen Anleihen an die britische Szene und dem urwüchsigen Rotz made in Perkele-Country geht es demzufolge auch zur Sache, wenn die ersten Noten von "Pelon Neljäs Valtakunta" erklingen. KOHTI TOHUA agiert kompromisslos, tempoversessen und selbst für einen Vertreter der derberen Sparte extrem aggressiv. Helena spuckt Gift und Galle, brüllt mit Tunnelblick und ist manchmal auch ein bisschen quietschig unterwegs, nimmt sich dann aber wieder ein Herz und besinnt sich auf ihre Wurzeln - und die liegen ganz klar in den Vorläufern der heimischen Szene.



Und was taugt die Scheibe nun? Tja, auf lange Sicht ist "Pelon Neljäs Valtakunta" vielleicht eine Spur zu eintönig, da die Band wenige Gelegenheiten nutzt, auch mal etwas mehr Abwechslung in die Sache zu bringen. Es geht ständig Fast Forward zur Sache, doch angesichts der knappen Spielzeit von gerade mal 20 Minuten geht das so schon in Ordnung, da KOHTI TUHOA die Bremse zieht, bevor sich die Wiederholungen zu oft doppeln. Es ist nunmal typisch-finnischer Punk, und auch wenn dieser Stempel am Ende wie die einfache Lösung klingt, so passt er hier wie die Faust aufs Auge, da KOHTI TUHOA all seine Merkmale erneut berücksichtigt - und das wohlgemerkt mit ausreichend Leeidenschaft.



Anspieltipps: Jotain Sisältä Rikki, Pelon Neljäs Valtakunta