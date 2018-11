Viermal Volltreffer!

Core ist nicht gleich Core - das wollten die Jungs von KORBEN DFALLAS bereits auf ihrer letzten Platte beweisen, polarisierten letztlich jedoch mit einigen schrägen Klangkombinationen, die nicht immer auf Gegenliebe stießen. Auf der neuen EP ist nun jedoch ein klarer Fortschritt zu erkennen; die Band bewahrt sich einige entscheidende Eigenheiten, präsentiert sich allgemein aber melodischer, grooviger, einprägsamer und bleibt dennoch in vollem Maße ihrer eigenständigen Linie treu - ein Sieg mit breiter Brust? Ja, genau so kann man "Seite A" am Ende bewerten!



Die Platte beginnt direkt mit voller Wucht und zeigt in 'Jetzt nicht' klare Kante, bevor die Songs Stück für Stück einprägsamer werden und sich mit 'Stirb' und 'Sichtweise' auch zwei richtige starke Hits herausbilden. Hier stimmt die Symbiose aus dicken Gitarrenwänden, ansprechenden Alternative-Sounds und wütendem, aber doch irgendwo emotionalem Gesang, hier greiften die Fragmente wunderbar ineinander und bilden schließlich genau jene Symbiose, nach der die Band bis dato Ausschau gehalten hat.



Insofern ist eigentlich nur bedauerlich, dass KORBEN DALLAS nach vier Songs und einer guten Viertelstunde auch wieder das Ende der Vorstellung einleiten. Das Material von "Seite A" ist ein echter Sprung für die junge Band, die längst nicht mehr in die typischen Core-Schemata passt und mit ihrem unberechenbaren Crossover einen Nerv trifft, den heute nicht mehr viele Acts treffen - und das war eigentlich gar nicht zu erwarten. Umso schöner, dass die Herrschaften nun endlich in der Spur sind!



Anspieltipps: Stirb, Sichtweise