Erschreckend lahmes Comeback

Das letzte KOREA-Album war ein Quantensprung in der bandintenren Entwicklung und um Meilen stärker als das noch eher durchschnittliche Debütwerk "For The Present Purpose". Doch die Hoffnungen, die "The Delirium Suite" schürte, sollten nicht von langer Dauer bleiben. Die Band zog sich für schlappe sieben Jahre zurück und ließ kein Sterbenswörtchen mehr von sich hören, bevor sie vor kurzer Zeit plötzlich und völlig unvermittelt wieder auf der Bildfläche auftauchte, um den Release ihres dritten Albums anzukündigen. Mit "Abiogenesis" sollen die geduldigen Fans für die lange Wartezeit entschädigt werden - so sieht es zumindest der Plan vor. Doch die dritte KOREA-Scheibe hält leider bei weitem nicht, was ihr Vorgänger noch versprochen hatte. Und noch schlimmer: Sie scheint fast belanglos, weil fast gar nichts an Bord ist, was nachhaltig mitreißen könnte!

Das Dilemma von "Abiogenesis" manifestiert sich schon in den ersten der immerhin 14 zusammengetragenen Songs. Die Melodien sind lahm, das mystische Momentum ist nur noch in gelegentlicher Alibifunktion aktiv, die epischen Facetten verschwimmen mit den dramaturgisch eher minderwertig inszenierten Harmonien, und der schmale Funke Melancholie ist diesmal nur noch ein sehr, sehr stilles Lodern, das händeringend um Sauerstoff kämpft. Dass Frontmann Michael Ehrnstén schließlich nur noch ein Schatten früherer Beiträge ist, passt leider allzu gut ins Bild und bestätigt die inhaltlichen Rückschritte, die sicher auch auf die lange Pause zurückzuführen sind.

"Abiogenesis" ist statt des erhofften Comeback-Geniestreichs leider nur ein mäßiges bis schwaches Indie-Rock-Album. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass KOREA soundtechnisch ein paar Umstellungen vorgenommen hat.

Anspieltipp: Orbiting The Void