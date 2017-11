Death Metal auf finnisch!

Wie der Bandname schon vermuten lässt, kommt KORPSESOTURI aus Finnland. Ein Blick auf die Songnamen bringt einem dann die Erkenntnis, dass man sich den Blick auch sparen kann. Zumindest wenn man kein Finnisch spricht. Denn KORPSESOTURI singt in seiner Heimatsprache. Der Blick auf die Songs lässt einen aber dann doch kurz stutzig werden. Acht Songs!? Das soll doch eine EP sein? Zumindest ist sie so vom Label angekündigt. Bei genauerer Betrachtung erkennt man dann aber auch, dass es sich um vier aktuelle Songs (drei ganze Songs plus Intro) und vier Demo-Songs handelt. Auch die Spielzeit mit gerade mal 20 Minuten spricht für eine EP.



Aber kommen wir zum Wesentlichen, der Musik. Nach einer kurzen Spieluhrenmelodie knüppeln sich die drei Finnen gnadenlos durch die finnische Landschaft. Wie das Label darauf kommt, Doom-Riffs mit KORPSESOTURI in Verbindung zu bringen, bleibt für mich nicht nachvollziehbar. Von Doom ist hier nirgends etwas zu hören. Hier regiert schnörkelloser, druckvoller, böser Death Metal. Fronter Juha Ahlfors growlt sehr tief, was aber nicht langweilig wird. Er variiert seine Stimme zwar nur minimal, aber da seine Vocals zur Musik passen und man gar keine Shouts o.ä. dazu hören möchte, reichen diese kleinen Variationen vollkommen aus.



Schade ist bei dieser selbstbetitelten EP, dass die Demo-Versionen nicht neu aufgenommen wurden. Denn der Unterschied im Sound ist beträchtlich und die Songs, insbesondere das abschließende 'Kypärä' sind echt gut und hätten einen besseren Sound verdient.



Kurzum: KORPSESOTURI liefert eine gelungene Debüt-EP ab, die einen neugierig auf die Zukunft der Band macht.