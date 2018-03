Zielstrebigkeit in Noten

Ob sie wirklich KORRUPT sind? Dem Namen nach schon. Doch diese Jungs wettern eher gegen das System und haben hierzu auch eine Menge Wut angesammelt, die sie auf ihrem ersten Album auch gezielt kanalisieren können. Die Truppe aus dem norwegischen Kristiansand mischt aggressiven, zeitgemäßen Hardcore mit punkig eingefärbten Melodien und diversen Noise-Explosionen und kann auf "Preachers And Creatures" sofort mal einige gewaltige Schellen verteilen. Mit einer Reihe verdammt cooler Screamo-Attacken starten die Nordeuropäer schon im ersten Takt die Offensive und lassen auch nicht mehr von ihr ab, bis die letzte Note von 'Intuition' verklungen ist. Gut so.



Doch KORRUPT ist nicht bloß zum Austeilen geneigt, sondern durchaus auch imstande, einprägsame Hooks zu errichten oder mit einer dreckigen Punk-Rock-Abfahrt immer wieder neuen Schwung in die Sache zu bringen. Tempowechsel sind hier ebenso an der Tagesordnung wie das dynamische Wechselspiel zwischen den benannten Genres. Und selbst wenn die Band mal nicht in größter Eile aufs Gaspedal drückt, ist die Energieleistung auf "Preachers And Creatures" enorm. Diese Jungs haben sich so einiges vorgenommen, und sie können es auf ihrem ersten Album auch direkt umsetzen!



Warum also lange um das Fazit herumquatschen, wenn es letzten Endes klar auf der Hand liegt: KORRUPT hat ein richtig starkes Debüt geliefert, und wer aus Hardcore/Screamo/Punk abfährt und es gerne auch etwas melodischer hat, kommt an der neuen LP dieser Norweger auf keinen Fall vorbei!



Anspieltipps: Hellions, Martyrs, No Past, No Future