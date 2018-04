Zweite Soloscheibe des SWINGIN' UTTERS-Songschreibers

Darius Koskis Ausflüge als Singer/Songwriter sind eine willkommene Abwechslung zum Sound seiner beiden Stammkapellen. Im Gegensatz zu den SWINGIN' UTTERS und deren Ableger FILTHY THIEVING BASTARDS lässt der gute Mann es auf seinen Soloalben ausschließlich stromlos angehen und erzielt dabei auch im zweiten Anlauf hervorragende Ergebnisse.



Der Nachfolger des 2015er Debüts "Sisu" mischt Einflüsse von Johnny Cash und Leonard Cohen mit Elementen aus dem Western- und Country-Sound, gibt sich manchmal nachdenklich, gelegentlich auch melancholisch, an den meisten Stellen aber doch angenehm temperamentvoll, weshalb man auch behaupten darf, dass Koski zumindest den Groove der SWINGIN' UTTERS auch für sein Solowerk eingekauft hat. "What Once Was Is By And Gone" lebt am Ende aber auch vom steten Wechselspiel zwischen beschwingten Nummern mit Lagerfeuer-Appeal und introvertierten, zwar nicht in Gänze zurückhaltenden, aber schließlich doch nicht ganz so leicht verdaulichen Stücken, die insgesamt sogar ein ganzes Drittel der insgesamt 16 neuen Stücke einnehmen. Und das sind dann auch die Nummern, in denen sich Koski von seinen üblichen Betätigungsfeldern abgrenzen kann.



Ansonsten ist "What Once Was Is By And Gone" aber eine launische, unterhaltsame und überzeugende Platte, deren positive Aussstrahlung auch die nicht ganz so offensiven Momente überdeckt und Freunden des akustischen Singer/Songwriter-Stoffes ebenso gefallen dürfte wie Konsumenten schwungvoller, stromloser Rocksongs. Auch die zweite Soloplatte ist ein Treffer!



Anspieltipps: Little Johnny, Another Man, Stay With Me