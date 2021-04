Respektabler Alleingang

Als Mitglied von Formationen wie OMNIUM GATHERUM, MALPRACTICE oder TO/DIE/FOR hat sich Joonas Koto in gut zwei Jahrzehnten Szene-Zugehörigkeit einen überaus guten Ruf in der Szene erspielt. Allerdings hat ihm das Tour-Leben gehörig zugesetzt, weshalb er in den letzten Jahren eine Auszeit genommen hat.



Seine Batterien scheint der Finne in den letzten 24 Monaten jedenfalls wieder aufgeladen zu haben, denn unter dem Namen KOTOK legt er nun mit "Euroshima" ein neues Album vor. Eines, das in der Tat ganz allein auf seine Kappe geht, zeichnet er doch von den Songs selbst bis hin zum Artwork für alles allein verantwortlich. Dafür gebührt dem guten Mann schon einmal gehörig Respekt, noch viel mehr jedoch für die Umsetzung. Seine Intention, ein Thrash Metal-Album der alten Schule aufzunehmen, konnte er nämlich beachtlich umsetzen.



Sieht man vom leider zu drucklos geratenen und auf Dauer auch etwas monoton polternden Drum-Computer-Sound ab, sollte das Ergebnis auf jeden Fall auf reges Interesse stoßen. Vor allem sein Gitarrenspiel ragt heraus, schafft er es doch locker, sowohl deftig in die Saiten zu langen als auch für ausreichende Melodik zu sorgen. Da die Songs nahezu durch die Bank von technisch versierten Soli geprägt sind, ist mehrfach zu erkennen, dass es die großen Namen wie etwa MEGADETH sind, an denen er sich orientiert hat. Nicht zuletzt durch seine Stimme ist aber auch ANNIHILATOR als Referenz anzuführen, auch wenn Jeff Waters etwas rauer ins Mikro röhrt und die zwingenderen Hooks aus dem Ärmel zu schütteln im Stande ist.



Dennoch erweist sich "Euroshima" als antestenswerte Thrash-Abriss-Birne, die keinen Genre-Fan enttäuschen wird. Keine Ahnung, was Joonas in Zukunft auf dem Plan hat, eine Fortsetzung von KOTOK wäre auf jeden Fall wünschenswert!