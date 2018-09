Ein Minus mit viel Plus.

Schon der erste Song 'Black Wandering Sun' sorgt für jede Menge Reibung und deutet an: leicht zu verdauen ist "Minus" nicht. Der Post-Metal der Norweger ist zwar etwas leichtfüßiger und luftiger als bei den Genre-Kollegen von CULT OF LUNA oder ISIS, mahlende Riffs und zerrende Dissonanzen werden aber auch bei KRAKOW gerne als Stilmittel verwendet. Die Norweger kombinieren dies aber mit der typisch skandinavischen Melancholie, was mir an vielen Stellen sehr gut gefällt. Da werden Erinnerungen an die Finnen CALLISTO wach, die ihr postmetallisches Gebräu auch immer wieder mit trauernden Melodien und ergreifenden Hooklines paaren. Gerade der verhallte Klargesang hat bei KRAKOW immer wieder starke Momente ('The Stranger'). Jene gibt es auch zu Hauf in letzten beiden Tracks 'Minus' und 'Tidlaus', bei denen KRAKOW etwas zurückgenommener agiert, aber ganz gut aufzeigt, wie man instrumentale Post-Rock-Songs langsam aber stetig aufbauen kann, ohne die typischen Mittel des Genres wiederzukäuen. Immer wieder baut man kleine, unerwartete Twists ein und erschafft ganz nebenbei eine sehr eigentümliche Atmosphäre, die jetzt wo der Herbst kommt noch einmal verstärkte Wirkung zeigen kann.