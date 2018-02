Kein Grund für Konflikte

Drei Jahre dauerte es nach "Renewal" bis "Cause For Conflict" erschien. Ursprünglich kam das Album in einer limitierten Metallbox, die vielleicht den eher kühlen Sound repräsentieren sollte. Mit dem ehemaligen WHIPLASH-Schlagwerker Joe Cangelosi, der hier Ventor an den Kesseln ersetzt, wirkt das Werk insgesamt etwas mechanischer und atmet ein wenig FEAR FACTORY-Geist.



Dennoch ist "Cause For Conflict" sicher weniger experimentell als der direkte Vorgänger ausgefallen. Mille lässt die punkigen Vocals in der Mottenkiste und besinnt sich auf das, was er am besten kann: angepisstes, aggressives Shouting. Überhaupt ist das Material wieder hochgeradig aggressiv, gerade das Eröffnungstriple um 'Prevail', 'Catholic Despot' und 'Progressive Proletarians' metzelt dem Hörer fein den Nacken in tausend Stücke.



So 100% überzeugt war ich von "Cause For Conflict" allerdings nie, das Songmaterial ist insgesamt weniger zwingend als auf den ersten fünf Werken, auch die Soli ('Crisis Of Disorder' z.B.) waren schon mal origineller.



Dieser Re-Release kommt mit den drei Bonustracks 'State Oppression' (war bereits Bonus-Track der Digipak-Version 1995), 'Suicide In Swamps' und 'Limits Of Liberty' (beide auf der "Scenarios Of Violence"-Kompilation vertreten) daher. So wahnsinnig viel Neues bietet diese Version aber nicht. KREATOR-Fans werden natürlich dennoch zugreifen und auch, wenn "Cause For Conflict" im hinteren Drittel der Diskographie-Rangliste zu finden ist, ist es unterm Strich ein gutes Album.