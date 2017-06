Klassiker. Kann man ganz ohne Schmerzen sagen.

Dass KREATOR die wichtigste, erfolgreichste und wohl auch einflussreichste Thrash- Metal-Bands Europas ist, dürfte unwidersprochen bleiben. Mille und seine wechselnde Anhängerschaft hatte zwar auch Täler zu durchschreiten, aber ist heute wieder auf dem Gipfel angekommen. Wenn man Mille bei der Veröffentlichung von "Endless Pain" im Jahr 1985 gesagt hätte, welchen Weg seine Truppe einschlagen würde, hätte er einen wohl laut ausgelacht.



Im Zuge der Wiederauferstehung von Noise Records werden jetzt die ersten vier KREATOR-Alben noch einmal auf das bangende Volk losgelassen. Den Anfang macht natürlich das mittlerweile 32 Jahre alte Debütwerk "Endless Pain". Anno 1985 war der endlose Schmerz ein einziger, dauerhafte Peitschenhieb. Das mag alles noch nicht so filigran und ausgereift sein wie die späteren Werke, aber hier schimmert mit jeder Note die jugendliche Energie und Rohheit durch, die den frühen Thrash Metal so großartig machte. Songs wie 'Endless Pain', 'Total Death', 'Tormentor' oder das ultimative 'Flag Of Hate' sind dafür allerbeste Beispiele. Natürlich waren die Essener damals beeinflusst von den ersten beiden SLAYER-Werken, aber in Sachen Brutalität und Geschwindigkeit ist man hier vielleicht sogar noch eine Nasenspitze vor "Hell Awaits" angesiedelt, erst "Reign In Blood" legt die Messlatte wieder höher. Dass der ultrarohe Sound auch einen massiven Einfluss auf die frühen Death- und Black-Metal-Bands hat, haben viele davon längst immer wieder bestätigt.



Die Neuauflage ist natürlich remastered, was allerdings auch bei früheren Re-Releases der Fall war und erneut nur dazu führt, dass man den Volumenregler nicht ganz so weit aufreißen muss, denn alles klingt etwas voluminöser. Als Bonus gibt es die beiden Demos "Blitzkrieg" und "End Of The World", die noch unter dem Banner TORMENTOR veröffentlicht wurde. Während letzteres bereits auf dem 2000er bzw. 2009er Re-Release der Fall war, ist das "Blitzkrieg"-Demo natürlich schon ein Schmankerl für Fans, die es nicht besitzen. Und davon dürfte es ja einige geben.



Die Soundqualität ist dabei natürlich noch nicht so der Wahnsinn - eigentlich sogar weit davon entfernt - aber es ist schon interessant die allerersten Schritte von Mille & Co. mal zu hören. Ein Dauerbrenner wird es vermutlich aber nicht.



Diese Version kommt im Digi-Book mit 28-seitigem Booklet und Linernotes von Mille persönlich daher. Ein Ärgernis gibt es allerdings auch. Der völlig überflüssige "Remastered"-Schriftzug auf dem Cover. Wirklich unnötig. Davon abgesehen, müssen hier natürlich vor allem die KREATOR-Fans zugreifen, die das Album dennoch nicht besitzen und alle Thrasher, die eines der wichtigsten Alben des Genres aus der Heimat bislang verpasst haben.