Die erste Schramme einer bis dorthin makellosen Diskographie?

Nachdem KREATOR bis einschließlich "Coma Of Souls" nur unumstrittene Spitzenqualität abgeliefert hatte, kam 1992 mit "Renewal" das erste Album, welches bei Veröffentlichung nicht nur bedingungslose Liebe entgegenschlug.



Obwohl auch "Renewal" immer noch ein Thrash-Metal-Album ist, so klingt es doch ganz anders als seine fünf direkten Vorgänger. Der Sound hat eine deutliche Punk-Note verpasst bekommen, was sich vor allem am sehr trockenen Schlagzeugklang bemerkbar macht, Milles Gesang hat einen Hardcore-Touch, hier und da gibt es Industrial-Einflüsse. Alles Neuerungen, die dem Albumtitel gerecht werden.



An Aggressivität büßt das Album dadurch allerdings nicht ein. Nein, schon das eröffnende 'Winter Mysterium' ist unglaublich bedrohlich, obwohl das Tempo gedrosselt wurde. Auch das an PRONG erinnernde 'Reflection' ist wirklich fies. Die Höhepunkte sind aber wohl der knochentrockene Titeltrack und das saucoole 'Europe After The Rain'.



"Renewal" mag nicht als absolute Sternstunde in die Geschichte KREATORs eingehen, aber die Experimente sitzen in meinen Ohren durchaus passgenau und sind insgesamt schon ein logischer Schritt, gerade wenn man bedenkt, dass der reine Thrash Metal zu diesem Zeitpunkt gerade auf einem arg absteigenden Ast war.



Als Bonus gibt es noch andere Versionen von 'Winter Martyrium' und 'Europe After The Rain' sowie den Song 'Trauma', den die meisten von euch von der "Past Life Trauma"-Kompilation kennen dürften. Insgesamt ist "Renewal" sicher ein Album, dass einem im Plattenschrank nicht fehlen sollten, wenn denn die Essener Thrash-Legende bereits darin vertreten ist.