Gewiss ein Klassiker.

Nach dem heute als Meisterwerk gefeierten "Pleasure To Kill" vergeht erneut nur etwas mehr als ein Jahr, bis KREATOR zum dritten Fausthieb ausholt. Und man kann wohl mit Gewissheit behaupten, dass es Mille, Ventor & Co. geschafft haben, hier einen mehr als würdigen Nachfolger zu präsentieren.



Dass mit Jörg "Tritze" Trzebiatowski erstmals ein zweiter Gitarrist am Start ist, sorgt für ein noch abwechslungsreicheres Riffmassaker, dass zudem auch besser produziert ist als die ersten beiden Alben der Essener. Überhaupt klingt hier alles noch einmal eine Spur reifer. Milles Vocals klingen noch giftiger und eigenständiger, die Saitenarbeit ist ausgefeilter, die Songs variabler. Und das alles, ohne die jugendliche Energie oder die unbändige Aggression zu verlieren.



Höhepunkte gibt es entsprechend am laufenden Band. Der nackenbrechende Opener 'Blind Faith', das mächtig angepisste 'Storming With Menace' oder der gigantische Titeltrack mit völlig großartigem Eröffnungsriff. 'Terrible Certainty' ist ganz sicher einer der Signature-Tracks von KREATOR und dürfte die Quintessenz dessen sein, wofür die Band zumindest in ihrer Anfangsphase stand.



Der Re-Release kommt mit der "Out Of The Dark... Into The Light"-EP auf einer Bonusdisk. Hier in der später auf CD veröffentlichten Variante mit acht Tracks. Neben dem coolen RAVEN-Cover von 'Lambs To The Slaughter' und dem Knaller 'Impossible To Cure' sind hier noch sechs feine Live-Happen zu hören.



Wie immer bei diesen Re-Releases gibt es für Kenner nicht wirklich etwas Neues zu entdecken, außer man möchte das verunstaltete Cover haben. Sorry, aber das werde ich auch im nächsten Review noch mal anmerken. Wer aber "Terrible Certainty" noch nicht im Schrank stehen hat und Thrash-Geschichte erleben möchte, der muss hier zugreifen. Erneut ein Klassiker.