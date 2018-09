Mehr Geballere braucht die Welt!

Mit KRISIUN ist das ja eigentlich eher so ein "love it or hate it"-Ding. Jedes Mal, wenn ich mit der Familienbande aus Brasilien in Berührung kam, dachte ich mir "Technisch erste Sahne, aber das Songwriting?!"



Grundsätzlich hat das Trio auf "Scourge Of The Enthroned" an ihrem Grundrezept festgehalten: Griffiges Riffing, düstere Melodien, irrsinnige Geschwindigkeit und die fiesen Todes-Vocals von Basser/Shouter Alex Camargo. Doch diesmal ist etwas anders, denn KRISIUN schafft es tatsächlich, gewissermaßen einzuvernahmen. Also kann es nur am Songwriting liegen oder etwa an der Produktion? Es ist schlichtweg das Gesamtbild, welches KRISIUN auf "Scourge Of The Enthroned" zeichnet, das überzeugt.



Der titelgebende Opener legt mit einem tollen, sich steigernden Intro los, ehe klassisch losgeballert wird. Das technisch außer Konkurrenz stehende Gepolter von Drummer Max ist mit das schnellste, was es im Extreme Metal zu hören gibt. Dabei verdrischt er das bemitleidenswerte Snare-Fell mit einem unglaublichen Punch. Das, was der Junge da liefert, schaffen andere Schlagzeuger nicht einmal zweihändig. Mir ist das stellenweise etwas zu viel des Guten, den die Snare ist zudem noch extrem laut im Mix, was bei der Geschwindigkeit teils zu Stress beim Zuhören führen kann. Kann, wohlgemerkt, denn ich mochte meinen Death/Black/Thrash Metal schon immer am liebsten im Mid bis langsamen Tempo.



Ansonsten ist das Trio durch die Bank um Abwechslung bemüht und das gelingt größtenteils sehr gut. Auch wenn hier ICE-Tempo regiert, sind thrashige Einschübe (wie zum Beispiel in 'Demonic III' oder 'Devouring Faith') nicht selten und dabei effektiv.



Verschmerzt man die stark Snare-lastige Produktion und das teils hektische Drumming, ist "Scourge Of The Enthroned" ein richtig tolles Stück Todesblei, das diesen Monat sogar DEICIDE aussticht. Chapeau!