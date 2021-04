Have Courage Dear Heart EP

Sie ist wieder da, das Warten hat sich gelohnt.

Sie ist zurück. Die ehemalige Sängerin von THEATRE OF TRAGEDY und LEAVES EYES kehrt nach einer etwas längeren Auszeit zurück in die Welt der Musik. Mit "Have Courage Dear Heart" legt die Norwegerin eine EP vor, die neben vier neuen Tracks auch diverse Live-Aufnahmen enthält.

Die vier neuen und von GROBSCHNITT-Legende Eroc gemasterten Songs zeigen einmal mehr den neuen Weg, den LIV KRISTINE beschreitet. Ruhige, melancholische Songs, welche mit der zerbrechlich wirkenden Stimme eindrucksvoll inszeniert wurden. 'Gravity' möchte ich etwas hervorheben. Der Song ist einfach nur schön und man möchte eigentlich nichts anderes tun, als in einem Tagtraum verschwinden und Liv den ganzen Tag zuhören. Der Titeltrack ist etwas flotter gestaltet und erinnert etwas an eine PARADISE LOST-Nummer der späten Neunziger. 'Skylight' wird neben der eigentlichen Fassung auch als sogenannte Cathedral-Version angeboten. Zudem findet man den Song ebenso wie 'Gravity' bei den Konzertversionen wieder.

Auch eben die Live dargebotenen Tracks, aufgenommen im Jahre 2019, können sich hören lassen, gemixt und gemastert wurden die Aufnahmen übrigens von Andy Classen. Die einzige Enttäuschung, die sich dezent breit macht, ist die Tatsache, dass es sich nur um eine EP handelt. Ein komplettes Album mit neuen Songs der Norwegerin wäre das i-Tüpfelchen des Comebacks gewesen. Nun üben wir uns noch etwas länger in Geduld und hoffen, dass es bald mehr von LIV KRISTINE gibt. Lohnen dürfte sich das Warten für die Fans allemal, denn die hier präsentierten vier neuen Songs können vollends begeistern.