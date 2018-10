Schwacher Sound, mäßiger Output

Wenn es an den äußeren Umständen scheitert, dass ein an sich vielversprechender Output irgendwann ziemlich anstrengend wird, ist das schon extrem ärgerlich. Die Musiker von KROLOK hatten es allerdings auch selber in der Hand, als sie das Studio verließen, insofern möchte man die minderwertige Produktion ihrer neuen EP nicht per Schuldzuweisung anderen anlasten. Fakt ist jedenfalls, dass "When The Moon Sang Our Songs" alleine schon wegen seines (sau)mäßigen Klangbilds viele Sympathien verschenkt, die man der Band eigentlich hätte zusprechen wollen. Denn die Songs an sich sind zumeist wirklich gut.



Allerdings ist der Eigenanteil wirklich prägnanter Momente auf "When The Moon Sang Our Songs" relativ gering. Das Intro verschlingt noch nicht viel Zeit, doch das nervige Ambient-Grwaber in 'Cosmic Rituals' und das CARPATHIAN FOREST-Cover 'When Thousand Moons Have Cried' erstrecken sich über die halbe Spielzeit und hinterlassen nicht gerade den Eindruck, dass die Slowaken viel Energie in den kreativen Prozess gesteckt haben. Dass sie als Songschreiber nämlich etwas draufhaben, beweisen die Musiker in 'The Violet Castle In The Sky', einem durchgängig depressiven Black-Metal-Song, der atmosphärisch genauso auf der Höhe ist wie in seinen kontrastreichen Phasen zwischen flehend und aggressiv. Und auch das post-metallisch angehauchte 'Ride A Roan Steed' geht soweit in Ordnung, auch wenn es hier und dort einige unschlüssige Wendungen einbaut; aber zumindest bewahrt die Band hier ihre Individualität.



Am eher mäßigen Endergebnis ändert dies aber nicht allzu viel, da die Garagenproduktion viele Details stiehlt und der tatsächlich brauchbare Output auch überschaubar ist. KROLOK hat noch eine Menge Arbeit vor sich, sollte die Band wirklich tiefer in die Szene eindringen wollen. Mit "When The Moon Sang Our Songs" gelingt dies nämlich definitiv noch nicht!



Anspieltipp: The Violet Castle In The Sky