Kein Punkt, kein Komma, keine Struktur!

Es hat sicherlich seine Vor- und Nachteile, als Band jederzeit unberechenbar zu bleiben. Bei "Solem Vatem", dem aktuellen Werk der Deathcore-Proggies von KROSIS, scheinen jedoch die negativen Eigenschaften dieser steten Undurchsichtigkeit zu überwiegen. Die Band kann in den zwölf neuen Stücken nur selten eine klare Linie aufzeigen. Und selbst in den etwas straighteren Songs sind die Arrangements so zerfahren und destruktiv, dass man irgendwann nicht mehr nur nicht folgen kann, sondern es auch einfach nicht mehr möchte.



Vor allem die recht anstrengenden Tempoverschiebungen, aus denen am Ende immer wieder irgendwelche nichtssagenden Stakkatos hervorgehen, zehren mächtig an der Substanz. KROSIS betreibt einige fast schon maschinelle Offensiven und übt sich in recht biederen Taktwechseln, vergisst dabei aber zumeist, den Hörer mitzunehmen und ihm auch mal etwas Packendes anzubieten. Die gelegentlichen Ausflüge in den klassischen instrumentalen Prog stiften derweil noch mehr Verwirrung und gestalten das Resultat absolut irreführend - das ist letztlich Freestyle ohne erkennbaren Sinn.



In der Summe wird auf "Solem Vatem" daher auch eigentlich nur Stückwerk angeboten. Die wenigen Momente, in denen die Jungs aus Raleigh endlich mal auf den Punkt kommen, kann man an einzelnen Fingern abzählen - und analog dazu auch die Augenblicke, die wirklich Freude machen. Experimentierfreude in allen Ehren: Aber so funktioniert das einfach nicht!