Grottiger Klischeewucher.

Manchmal muss man sich wirklich zusammenreißen, wenn man kurz davor ist, bei der Wortwahl die falsche Artikulation zu verwenden. Aber irgendwo gibt es auch Grenzen, was das Musikalische betrifft. Und wenn ein neues Heavy-Metal-Album noch mal um Klassen schlechter ist als die peinlichsten Momente der jüngeren MANOWAR-Historie, sollten eigentlich alle Alarmglocken geläutet werden.

Was KRULL nämlich auf dem aktuellen Release abfeuert, ist nicht mehr oder weniger als ein hilfloses Gummigeschoss, das sofort wieder zurückprallt, weil es niemand haben möchte. Die Brasilianer übertreiben es mit den Klischees massiv, sind offenkundig nicht in der Lage, einen halbwegs zusammenhängenden Text zu schreiben und enden irgendwann in nervenaufreibenden, völlig sinnbefreiten Refrains, in denen sie von HELLOWEEN und Co. locker zum Frühstück verspeist werden. Zugestehen muss man der Band einzig und alleine, dass sie über einen fähigen Gitarristen verfügt, der an anderer Stelle sicherlich von sich reden machen könnte. Als Songwriter versagen die Herren aber auf ganzer Linie - ebenso wie beim Gesang, bei der Produktion und bei der vermeintlichen Bombast-Ausstattung.

Ein prominentes deutsches Rock/Metal-Magazin verteilt in jeder Aussgabe die Arschbombe des Monats. Ich hätte da mal einen Vorschlag...