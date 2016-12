Gruftgeräusche, die es in sich haben.

KRYPTS, ein Bandname, der Programm ist und dem interessierten Hörer bereits vor dem ersten Ton eine gute Idee davon gibt, was ihn auf "Remnants Of Expansion" erwartet. Wobei wir es hier nicht mit den staubtrockenen Krypten des Mittelmeerraums zu tun haben, mit Mumien oder Sarkophagen, die von vergangener Größe künden. Nein, hier geht es um modrige Gräber in den Sümpfen eines prähistorischen Finnlands, wenn man sterbliche Überreste findet, dann sicher nicht hübsch einbalsamiert und vielleicht sollte man sie lieber weit umgehen, um nicht Opfer eines finsteren Fluchs zu werden, der jenen der Mumie als harmlosen Scherz erscheinen lässt.

Denn das finnische Quartett überrollt auf seinem zweiten Album den Hörer wieder mit überlangen, ultratiefen und extrem fiesen Doom-Death-Walzen, die so klingen, als hätte man AUTOPSY irgendwo im Moor vergraben und höre den Lärm nun durch das brackige Wasser hindurch. Überlang, voll finsterer Melodien und mit einem Gesang, der so tief und verhallt daherkommt, als stünde der "Sänger" am anderen Ende einer vorsintflutlichen Nekropole.



Das ist natürlich nicht jedermanns Sache und KRYPTS versucht auch gar nicht, sich an irgendjemanden anzubiedern. Stattdessen werden die Traditionen des frühen finnischen Death Metals mit all ihren Eigenheiten in die Gegenwart gezerrt, ob sie wollen oder nicht. Doomriffs, Hall und ein brachialer Sound, der den Hörer völlig plättet sind hier im Vordergrund. Ja, selbst die Blastbeats klingen hier langsam und zäh. Texte herauszuhören ist quasi unmöglich, die etwas archaisch-verschrobenen Formuliereungen von 'Entrailed To The Broken Wheel' passen hier aber gut ins Bild, wie auch die Tatsache, dass man mit dem längsten Song das Album eröffnet und den überraschten Hörer erst mal für über zehn Minuten niederwalzt, bevor es die erste Verschnaufpause gibt.



"Remnants Of Expansion" ist ein Highlight finnischen Doom Deaths, ein dreckig-amorpher Brocken Lärm, der mit seinen melodischen Elementen nur weiter fesselt und mich in sein finsteres Herz lockt, wo reiner Hass und Tod lauern. Ein Muss für alle Fans des wenig technischen, langsamen Death Metals und das zweite Meisterwerk aus dem Hause KRYPTS.