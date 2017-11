Ein Vorbote für die nächste Großtat

"The Strange Innersweller" war ein herausragendes Debüt, das den Musikern von KULTIKA auf Anhieb einen vorderen Platz in den Ranglisten der Post-Metal-Szene bescherte, gleichzeitig aber auch große Erwartungen an den weiteren Werdegang der Truppe aus Rumänien setzte. Inzwischen sind vier Jahre vergangen, in denen man die Ungeduld der neu hinzugewonnenen Fans sicherlich nicht verringern konnte. Doch mit der Veröffentlichung von "Pursuance" folgt nun erst einmal Ernüchterung. Gerade einmal zwei Songs haben die Osteuropäer auf ihre neue EP gepackt. Doch ruhig Blut: Das frische Material ist lediglich ein Vorgeschmack auf die zweite Full-Length, die Anfang des kommenden Jahres endgültig spruchreif sein soll.



Und sollte "Pursuance" ein ausreichend ausgeprägter Indikator für die Songs der zweiten Albums sein, darf man sich einmal mehr auf einen sehr emotionalen Mix aus melancholischen, sphärischen Sounds, epischen Melodien und ruckartigen Explosionen freuen, ganz so wie sie im Opener 'Do You Want To See The Splendor' anzutreffen sind. KULTIKA hat hier eine weitere Blaupause eines modernen, leicht verschleppten Metalsongs erstellt, dessen kontinuierlicher Spannungsanstieg scließlich in einem fantastischen Finale mündet, wie man es auf "The Strange Innerdweller" gleich mehrfach erleben durfte. Der zweite Track im Bunde kann hier nicht ganz mithalten, verfügt aber auch über völlig andere Charakteristika und zeigt die introvertierte Seite der Combo aus Timisoara. Und dennoch: Die Qualitäten dieser Band sind sofort spürbar, die Melancholie ist ergreifend inszeniert, und auch 'Unburden Me' darf als Highlight gefeiert werden.



Jetzt aber warten wir voller Spannung auf den neuen Longplayer, der mit "Pursuance" zwar ein fantastisches Intro erfährt, im quantitativen Sinne aber natürlich nicht ausreicht, um die letztendliche Befriedigung zu erzeugen. Doch wie gesagt: Sollte das neue Material nur ansatzweise so stark sein wie diese beiden Songs, ist die Investition eigentlich nur noch Formsache!



Anspieltipp: Do You Want To See The Splendor