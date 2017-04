Of Lovers And Ghosts

Famose Alternative-Newcomer aus Niedersachsen.

Aus der Universitätstadt Göttingen kommt mit KYLES TOLONE einer der wohl aktuell interessantesten deutschen Newcomer im Bereich Alternative Rock. Gegründet wurde das Quartett im Jahr 2012 von Sänger und Songwriter Eric Pulverich und Bassist Johann Giertz, die sich während ihres Studiums trafen und fortan ihre Leidenschaft für Songwriting und modernen Indie-Rock teilten. 2012 stießen schließlich noch Daniel Mau und Jan Fischer zur Band und schon bald konnten die Niedersachen mit ihren ersten beiden EPs "Falling Hard" und "The Clearing" auf sich aufmerksam machen. Höhepunkt der bisherigen Karriere waren dann die Teilnahmen an zwei landesweiten Bandwettbewerben, bei denen die Jungs jeweils auf den vorderen Plätzen landeten und die ihnen schließlich einen Deal bei Spider Promotion einbrachten. Mit "Of Lovers And Ghosts" steht nun endlich der erste Langspieler in den Startlöchern, mit dem die Alternative-Rocker nun auch den Rest der Republik erobern wollen.

Rein musikalisch fällt dabei schon beim packenden Opener 'Outside World' auf, dass die Truppe in den vergangenen Jahren insbesondere im Bezug auf das Songwriting deutlich gereift ist. War auf den beiden EPs noch allzu oft überdeutlich, an welchen Bands sich der Sound jeweils orientierte, so schaffen es die Göttinger auf ihrem ersten Langspieler, ihre verschiedenen Einflüsse zu einem fesselnden und eigenständigen Gesamtbild zu vermischen. Musikalisch liegt der Vierer damit irgendwo im Spannungsfeld zwischen BIFFY CLYRO, KINGS OF LEON und den amerikanischen Rockern THE GASLIGHT ANTHEM, wobei auch ab und zu einige Parallelen zu den jüngeren Werken der Crossover-Giganten von INCUBUS zu vernehmen sind. Gerade in den rockigeren Momenten funktioniert diese Mischung wunderbar, und so kreieren die Niedersachen mit Songs wie 'Aftermath', 'Losing Time' oder 'Revive' einige wirklich packende Kompositionen, die das Potential zu echten Genre-Hits mitbringen.

Im Gegensatz dazu funktioniert die ruhigere Seite, die das Quartett in Tracks wie 'A Wonderful Place' oder 'Kryptonite' präsentiert, aktuell noch nicht ganz so gut. Zwar können die vier Musiker auch hier mit einer technisch blitzsauberen Performance überzeugen, doch den Songs fehlen einfach die fesselnden Hooklines und diese echten Gänsehaut-Momente, die den Jungs in den rockigeren Songs des Debüts immer wieder gelingen. In diesem Punkt haben Genre-Größen wie KINGS OF LEON oder die bereits erwähnten THE GASLIGHT ANTHEM dementsprechend auch aktuell noch etwas die Nase vorn, denn ihnen gelingen eben auch fesselnde Balladen.

Den bärenstarken Gesamteindruck von "Of Lovers And Ghosts" kann das aber schlussendlich nur marginal schmälern, denn alles in allem haben die Niedersachsen hier ein feines Debüt auf die Beine gestellt, mit dem die Erfolgskurve der Truppe weiterhin steil nach oben zeigt. Mit der unbändigen Energie der aktuellen Genre-Stars BIFFY CLYRO können die Jungs dabei zwar bisher noch nicht mithalten, doch auch die Schotten haben erst einmal drei Alben gebraucht, bis sie ihr volles Potential ausschöpfen konnten. Man darf also gespannt sein, was in der Zukunft noch von KYLES TOLONE zu erwarten ist.