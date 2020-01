Herausragendes Black-Metal-Erlebnis, bei dem der Tellerrand nicht niedrig genug sein kann!

Der Wust aus radikalen und sphärischen Inhalten, den L'ACEPHALE auf dem selbstbetitelten Neuling aufbietet, dürfte so manchen unerfahrenen Extreme-Metaller auf Anhieb überfordern - aber genau das gehört wohl auch zu den Vorsätzen der innovativen Black-Metal-Combo aus hiesigen Landen. "L'Acephale" führt die okkulten Ansätze, die die Band schon seit Anbeginn verfolgt, nun aber auf eine komplett neue Stufe, deren kreativer Unterbau die letzten beiden Scheiben der geheimnisvollen Truppe noch einmal deutlich zu übertreffen weiß. Und alleine das ist schon eine Leistung, die man zunächst nicht hoch genug anrechnen kann.

Dennoch: Das Werk startet wieder von neuem, spielt wieder auf eine völlig andere Art und Weise mit den finsteren Emotionen und erschafft einen Mythos, der sich augenblicklich, aber auch langfristig kaum greifen lässt. Schon der herausragende Opener 'Sovereignity' überwältigt die Hörerschaft mit einem stimmungsvollen Wechselspiel aus schwarzmetallischer Kälte und einigen Post-Metal-Ansätzen, die wiederum im brillanten Finish so viel Wut, Verzweiflung und Euphorie entfesseln, dass man sich von den starken Kontrasten schnell überfordert fühlt. Doch mit stoischer Ruhe und erstaunlicher Gelassenheit pendelt L'ACEPHALE auch in den folgenden Tracks zwischen den sphärischen Welten. Rein akustische Phasen bestärken die Gegensätze, plötzliche aggressive Schübe sorgen für viele Überraschungsmomente, in den Zwischenwelten wird es gerne mal sakral oder gar mystisch, und wenn die Band nicht schlagartig wieder zur vollen Offensive bläst, gibt es so viele beeindruckende sphärische Erlebnisse, dass man sich in der Detailfülle nur schwer zurechtfindet - von der Band gewollt, vom Hörer gewünscht!



L'ACEPHALE hat mit dem mittlerweile dritten Full-Length-Release nicht nur für das eigene Schaffen Maßstäbe gesetzt, sondern auch im atmosphärisch betonten Black Metal noch einmal Grenzen verschoben. "L'Acephale" ist ein kleiner Meilenstein, der in knapp 80 Minuten zu explorativen Herausforderungen aufruft, hierbei stets souverän bleibt und zuletzt so viele Stimmungen aufgreift, dass man sich auch im x-ten Durchlauf immer wieder berührt fühlt - trotz der teils doch sehr extremen Vorstöße. Genau so ist Innovation definiert, genau so wird Innovation gelebt!