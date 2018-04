Herausragender, teils depressiver Black Metal

Der Black Metal offenbarte uns anno 2017 einige unbestrittene Sternstunden und tauchte dabei wieder viel tiefer in den Underground ab, als man vor einem halben Jahrzehnt noch für möglich gehalten hatte. Die wahre Essenz dieses Sounds wurde wieder von vielen kleinen Acts gefiltert und auf ihren berauschenden Debüts verewigt, während sich die vermeintlichen Superstars der Szene inzwischen darauf verlegt haben, ihr Werk über viele Jahre reifen zu lassen.



Und in der Abstinenz der großen Namen drängen sich dann Combos wie L'INFERNO ABISSO DELL'ANIMA in den Vordergrund, die bis dato noch keinen Fleck auf der schwarzmetallischen Landkarte für sich beanspruchen konnten, nach einem Album wie "In Viva Morte Morta Vita Vivo" aber zumindest ein Plädoyer für die Qualitäten des heimischen Undergrounds abgeben.



Das italienische Duo begeistert mit fünf zumeist hymnischen Epen, die ihren depressiven Touch nicht zu stark nach vorne schieben, aber dennoch eher der melancholischen Spielart zuzuschreiben sind, die schließlich jedoch von einigen aggressiven Attacken konterkariert wird. Das Material hat vom ersten Moment an etwas Vereinnahmendes an und in sich, überzeugt mit heroischen Melodien und ebenso pechschwarzen, frostigen sphärischen Ansätzen, deren Kombination in Windeseile die Suppe salzt, die L'INFINITO ABISSO DELL'ANIMA hier auftischt. Alle fünf Kompositionen haben eine immense Strahlkraft, präsentieren sich expressiv und zurückhaltend zugleich, bewahren auch bei ihrer individuellen Spieldauer (8-10 Minuten sind der Standard) ihre Faszination und sind letztendlich nicht schlechter als jenes Material aus den 90ern, das man später zum Klassiker gekürt hat.



Der italienische Black Metal hat sich rückblickend vielleicht am stärksten von der zwischenzeitlichen Rezession des Genres erholt und hat in den letzten Jahren einigen Acts ins Rennen geschickt, die den Grundgedanken der Urheber mit Würde füllen. L'INFINITO ABISSO DELL'ANIMA gehört zu dieser frischen Welle und huldigt den Traditionen mit Respekt, vor allem aber mit richtig starkem Songmaterial. Pflichtkauf!



Anspieltipps: Spiragli D'Ombra, Vertigini