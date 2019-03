The Devil You Know

Das wahrscheinlich stärkste Album der L.A. GUNS überhaupt!

Ihr 2017er Comeback-Werk "The Missing Peace" kam ohne großartiger Ankündigung im Vorfeld auf den Markt und sorgte dennoch für Aufsehen. Klar doch, schließlich hatten die beiden alten Streithähne Phil Lewis und Tracii Guns erst kurz zuvor ihr Kriegsbeil begraben und einigten sich nach langen Jahren auf eine abermalige Zusammenarbeit.

Trotz dieser überaus positiven, und von den Fans freudig zur Kenntnis genommenen Begleitumstände, war es aber dennoch viel mehr der Inhalt des Albums selbst, der beeindrucken konnte. Die Scheibe kam nämlich in der Tat jener zwingenden und locker-lässigen Gangart ziemlich nahe, die das Frühwerk von L.A. GUNS ausmachte. Das dürfte die beiden Recken zusätzlich motiviert haben, denn ihr aktueller Dreher "The Devil You Know" kommt sogar noch ein wenig intensiver aus den Boxen.

Der Sleaze-Anteil wurde zwar reduziert, dafür hat sich die Truppe (die nun endgültig auch wieder als Band verstanden werden will, nicht zuletzt weil die Rhythmus-Abteilung Shane Fitzgibbon (drums) und Johnny Martin (bass) sehr viel zum aktuellen Dreher beitragen hat!) nunmehr eher von "alten Helden" inspirieren lassen.

Etwa für den Opener 'Rage', der mit deftiger Punk-Schlagseite aus den Boxen geballert kommt, oder für 'Stay Away', das zwar in erster Linie an das Frühwerk der Formation denken lässt, jedoch mit Riffs ausgestattet wurde, die durchaus auch von Joe Perry stammen könnten. Als absolutes Highlight einer in Summe sehr kompakt wirkenden, auch produktionstechnisch entsprechend roh tönenden, gelungenen Scheibe erweist sich aber der Titelsong. Dabei handelt es sich um die bis dato härteste L.A. GUNS-Nummer überhaupt, die von einem Iommi-Gedächtnis-Riff getragen wird und nicht nur auf Grund des Titels sofort an HEAVEN & HELL denken lässt.

Ihre Fans werden klarerweise jubeln, doch auch darüber hinaus sollte "The Devil You Know" Liebhabern traditioneller Heavy Rock-Sounds ein zufriedenes Gurren entlocken. Yezz!