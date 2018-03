Killer-Comeback - ganz unverhofft!

Echte Friedensbemühungen hat es zwischen Phil Lewis und Tracii Guns lange Zeit nicht gegeben. Nachdem der Bandgründer seinem Sänger vor mehr als zehn Jahren das Feld überlassen hatte und Lewis mit seiner eigenen Variante der L.A. GUNS durch die Lande zog, bestand nur noch wenig Hoffnung, dass die Hollywood-Legende endlich mal die Lücke schließen könnte, die sich nach dem damaligen Split von GUNS 'N ROSES ergeben hatte. Mittlerweile sind Rose und Slash wieder vereint und haben offenbar auch das Gespann Lewis/Guns wieder zu einer Zusammenarbeit inspiriert. Das Kriegsbeil scheint jedenfalls begraben und "The Missing Peace", eigentlich ein sinnbildlicher Titel für den Zustand der Band in den vergangenen anderthalb Dekaden, ist endlich eingetreten.



Doch das neue Album ist weit davon entfernt, als Comeback-Album zweier abgehalfterter Egos in die Geschichte einzugehen. Genau genommen ist die Scheibe nämlich eine absolut angemessene Rehabilitation für den jahrelangen kreativen und zuletzt auch musikalischen Exitus, den die Fans erleben mussten. Abgesehen von "Cocked & Loaded" hatte keine L.A. GUNS-Scheibe so viel Zunder wie das neue Album, und genau genommen waren auch die Balladen auf keinem Album so stark wie auf "The Missing Peace". Lewis ist zwar inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen und nicht mehr ganz so kraftvoll und rotzig bei Stimme wie noch zu Debützeiten, doch angesichts solcher Songgranaten wie 'The Devil Made Me Do It' und 'Kill It Or Die' kann man selbst das ganz gut verschmerzen, weil an anderer Stelle eine durchgängig schweißtreibende Show geboten wird. Die Wiedervereinigung des dynamischen Duos sorgt für zwölf meist hochklassige Kompositionen, für richtig geile Gitarrenaction und zum Ende hin auch für einige Hooklines, mit denen sich die Band im Herbst ihrer Karriere wider Erwarten doch noch unsterblich machen kann. Bei Tracks wie 'The Missing Peace' und 'Stickly Fingers' geht die Kinnlade jedenfalls so weit herunter, dass man den offenen Mund mit einem Exemplar von "Chinese Democracy" stopfen könnte - der LP-Variante wohlgemerkt. Wenn Axl und Co. bei einem möglichen Studiobesuch auch nur ansatzweise dieses Niveau erreichen können, dürfen GNR-Fans schon jetzt eine Dauererektion einplanen. Aber wo denken wir hin? Hier geht es um die L.A. GUNS, und die haben in der Tat noch mal richtig Blut geleckt. Großartige Scheibe, völlig unverhofft und gerade deshalb so geil!



Anspieltipps: The Missing Peace, Sticky Fingers, The Devil made Me Do It