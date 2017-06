In tief-lilanen Fußstapfen

JACK L. STROEM - Wer ist das und was kann der? JACK L. STROEM ist Schwede und - wie könnte es anders sein - Gitarrist. Doch daneben ist er auch als Produzent tätig und stellt auf seinem selbstbetitelten Debüt seine Liebe zum klassischen Hardrock mit leichtem AOR-Hang zur Schau.



Das hat auch alles Hand und Fuß, man merkt in jeder einzelnen Note, dass der Mann, Ahnung von der Materie hat. In den 1970er-Jahren wäre das Album an die Decke gegangen, doch auch knapp 50 Jahre später entpuppen sich Songs wie 'Fearmonger', 'Without Me' oder auch 'Unfold My Soul' als solide bis wirklich angenehme Rock-Songs. Der Gesang ist ordentlich, die Gitarrenarbeit nicht zu verachten und die Produktion klar - ein reines Hardrock-Wohlfühl-Album also?



Im Grunde genommen schon, denn die Songs auf "Jack L. Stroem" tun niemandem weh, sind dank mal progressivem, mal poppigem, mal balladeskem Touch abwechslungsreich und alles andere als einschlafend arrangiert und in Anbetracht der Tatsache, dass der Göteborger das Prozedere in Eigenregie entworfen hat, auch bewundernswert.



Sicherlich sind viele Momente nicht ganz so catchy wie die bereits erwähnten Nummern und um wirklich in höhere Notenregionen zu stampfen, fehlt es Herrn Stroem einfach am Biss und dem Eigenständigkeits-Flair. Doch was nicht ist, kann ja noch werden - man darf sicher gehen, dass "Jack L. Stroem" nicht das letzte musikalische Lebenszeichen des schwedischen Allrounders ist.