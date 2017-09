Psychedelica aus Portugal

LÂMINA muss man wohl künftig auf dem Schirm haben, erwartet man spacige Trips mit kontrastreicher psychedelischer Wirkung. Die portugiesischen Newcomer agieren auf ihrem ersten Album bereits wie alte Hasen und kommen dabei derart lässig daher, als hätten sie die Inlays aller HAWKWIND-Scheiben geraucht und dabei Erfahrungen sammeln können, die man ohne bewusstseinserweiternde Mittel wohl kaum erleben dürfte.

Der Mix aus ganz dezenten Stoner-Gitarren, abgedrehten SABBATH-Arrangements, ziemlich entspannten PINK FLOYD-Variationen und fokussierten Doom-Riffs mag in ähnlich spacigen Cocktails schon einmal vorgekommen sein, doch es sind in der Tat nur wenige Acts, die es dabei so sehr auf die Spitze treiben wie LÂMINA. Nimmt man lediglich 'Maze', das 20-minütige Herzstück der neuen Platte, muss man staunen, wie kompromisslos und zielgerichtet die Südeuropäer ihren Kurs verfolgen und die hypnotischen Motive des Songs über die Spielzeit strecken, ohne dass er von der drohenden Monotonie eingeholt wird. Das Stück mag gewöhnungsbedürftig sein, doch es steht sinnbildlich für all die Leidenschaft, die "Lilith" über die gesamte Distanz ausstrahlt.

Nicht minder beeindruckend sind die Phasen des Albums, in denen man sich im Doom behilft und dabei auch epische Inhalte nicht verabscheut. Der Rausschmeißer 'In The Warmth Of Lilith' ist in seiner Sparte ein Paradestück in Sachen Beharrlichkeit und Stiltreue, die den Fokus von LÂMINA noch einmal deutlich erweitern - und die Band schon mit dem Debüt in eine Position bringt, von der viele andere Neulinge nur träumen können. 'Psychodevil' und 'Cold Blood' mit ihren 70s-verliebten Heavy-Rock-Gitarren erweitern die Reihe der Anspieltipps schließlich und leisten ihren Anteil dazu, dass "Lilith" eine der stärksten saisonalen Alternativen zu Bands wie ELECTRIC WIZARD, SLEEP und ACID KING avanciert. Empfehlenswert!