Hochwertiges italienisches Traumtheater

LA BOTTEGA DEL TEMPO A VAPORE gehört - das kann man spätestens nach der Veröffentlichung von "Viaggi inVersi" sagen - definitiv zum erlesenen Kreis der führenden europäischen Prog-Rock/Metal-Bands. Die Italiener sind schon seit geraumer Zeit im Geschäft, konnten sich aber außerhalb der Heimat bislang nicht entsprechend in Szene setzen, zumindest nicht jenseits des Undergrounds. Mit dem neuenm Album soll dieser Misstand nun endgültig behoben werden, und die Chancen hierfür stehen richtig gut.

Dabei lehnt sich das Ensemble in den sieben neuen Stücken gar nicht allzu weit aus dem Fenster; "Viaggi inVersi" bietet nahezu ausschließlich konventionelle Ware im Dunstkreis früherer DREAM THEATER-Releases, kann aber in Sachen Melodiebögen, Gesänge, feinfühlige Breaks und Harmonien einige echte Glanzpunkte setzen, von denen das neue Album nachhaltig zehrt. Im Mittelpunkt steht dabei selbstverständlich der 25-minütige Megatrack 'Dama Di Spade', der auch die vielen emotionalen Komponenten des Bandsounds in allen Details widerspiegelt und das kompositorische Talent der Südeuropäer am deutlichsten in den Vordergrund rückt. Aber auch vergleichsweise kompakte Stücke wie die beiden 'Tempo Inverso'-Vertreter oder das abschließende 'Mestieri' wecken viele nostalgische Gefühle, ohne dabei als anhaltendes Fremdzitat wahrgenommen zu werden. Dass man hier immer wieder auf die etwas seichteren Geschichten aus dem Katalog von Petrucci und Co. zurückkommen muss, ist letztendlich kaum störend, weil LA BOTTEGA DEL TEMPO A VAPORE in dieser Hinsicht die Hausaufgaben gemacht hat und sich vergleichbar elegant zu inszenieren weiß. Und diese Tatsache bringt die Italiener schließlich auch auf dieses hohe Niveau, das notwendig ist, um nicht nur in Europa ein progressives Wörtchen mitreden zu können.



Wer die Band also bislang noch nicht für sich entdeckt hat, bekommt mit "Viaggi inVersi" einen weiteren lohnenswerten Anknüpfungspunkt, der die Bekanntschaft sofort harmonisch gestaltet. LA BOTTEGA DEL TEMPO A VAPORE bietet Vielversprechendes - in der eigenen Diskografie, vor allem aber auf dieser neuen Scheibe!



Anspieltipp: Dama Di Spade