Viele Fragmente, keine mitreißende Atmosphäre - ein schwieriger Psych-Trip ohne echtes Ziel

Ob es wirklich einiger bewusstseinserweiternden Mittelchen braucht, um sich von LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO gefangen nehmen zu lassen, ist nicht abschließend geklärt. Fakt ist allerdings, dass der tranceartige Zustand, den die Band in den Songs ihres neuen Albums kreiert, irgendwann einen solch massiven hypnotischen Effekt ausübt, dass man den Gedanken bekommt, längst von derartigen Stimmungsaufhellern begleitet worden zu sein - und dennoch ist nicht wirklich klar, ob der vermeintlich berauschende Effekt auch tatsächlich berauschend ist!



"Sky Over Giza" ist eine ziemlich abstrakte Klangkulisse mit vielen Noise-Aspekten als Basiselement, letztlich aber auch ein Geräuschfluss, in dem psychedelische Passagen Space-Rock-Fragmenten überlagern, ohne dabei aber eine klare Richtung vorzugeben. Die fünf Songs als Stückwerk zu beschreiben, würde in diesem Zusammenhang zwar ganz klar zu weit gehen, aber unterm Strich sind es doch viele gestückelte Einheiten, die hier zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden sollen, ohne dass vorher die Frage geklärt wurde, inwieweit die einzelnen Parts auch miteinander harmonieren. Und dann stellt sich weiterhin die Frage, ob diese flächendeckende Hypnose auch längerfristig ihren Effekt zeigt; denn mitunter verbraucht sich der Stoff, den LA MORTE VIENE DALLO SPAZIO anbietet, dann doch recht schnell.



Womöglich ist es auch einer persönlichen Befindlichkeit geschuldet, dass ich mich nur schwer auf diesen wirren und doch irgendwie eindringlichen Soundtrack einlassen kann. "Sky Over Giza" ist kein wirklich schlechtes Album, aber die entsprechende Stimmungslage, die zwingend erforderlich ist, um sich auf diesen Trip einzulassen, kann man nicht erzwingen. Aber es soll ja Möglichkeiten geben, dies zu ändern.