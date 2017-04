Experimentelle EP mit einigen neuen Mixes

Nachdem es lange Zeit ruhig geworden war um die belgischen Industrial-Pioniere, hat LA MUERTE in der jüngeren Vergangenheit wieder hartnäckig an neuem Material gearbeitet. "Headhunter" ist bereits die dritte EP im dritten Jahr, als solche jedoch eher eine Special-Interest-Geschichte, da das Gros der Songs aus Remixes bereits bekannter Stücke besteht.



Mit dem relativ experimentellen Titelsong, der später noch einmal in einer anderen Abmischung folgen soll, hat die Band aber ein neues Eisen im Feuer, das definitiv zu den besten Stücken nach dem Comeback zählt. LA MUERTE gibt sich verspielt, manchmal gar brachial und ist ganz klar auf den Spuren von LAIBACH unterwegs - nicht zuletzt wegen der Gastbeiträge einiger FRONT 242-Mitglieder.



Die nachfolgenden Stücke sind in ihrer Natur sehr eigenwillig und beschreiben die Grenzenlosigkeit, die sich die Belgier seit Beginn ihrer Laufbahn auferlegt haben. Auch die zweite Version von 'Headhunter' gefällt, und mit 'I Will Die Faster' und 'Whack This Guy' steht weiteres, überzeugendes Remix-Material auf der neuen EP.



Dennoch ist das aktuelle Werk nicht die Einstiegsdroge in die Welt von LA MUERTE, sondern eher ein Bonus für langjährige Fans. Diese dürfen sich aber nicht nur darüber freuen, dass ihre Lieblinge wieder Blut geleckt haben, sondern vor allem darüber, dass die Band immer noch mit größter Leiderschaft den Expressionismus in der Industrial-Szene vorlebt - so wie auf "Headhunter"!



Anspieltipps: Headhunter, I Will Die Faster