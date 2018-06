Live-Demonstration eines Klaassikers - leider mit soundtechnischen Einschränkungen

"Return To Heaven Denied" gehört nach wie vor zu den großartigsten Melodic-Metal-Alben aller Zeiten und sicherte nicht nur den Musikern von LABYRINTH sondern zugleich der gesamten italienischen Szene einen ordentlichen Schub, von dem der Stiefelsektor mehrere Jahre zehren konnte. Nie wieder konnte die Band im Anschluss an diesen Meilenstein anknüpfen, und nachdem man sich an einigen proggigen Kompositionen versuchte und damit die Verkaufszahlen von Album zu Album senkte, war es auch schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit im Hause LABYRINTH.

Frontiers-Labeleigner Serafino Perugino konnte die Herschaften jedoch noch einmal zu einer einmaligen Reunion motivieren, in deren Zuge sie das gesamte Album auf die Bühne bringen sollten. Anlässlich des Frontiers Metal Festivals 2016 traten die sechs Mitglieder erstmals seit einer halben Ewigkeit wieder gemeinsam auf die Bühne und weckten wohlige Erinnerungen, die man auch für die Nachwelt festhalten wollte. Wie bei Frontiers inzwischen üblich, wurde der Gig für ein Livealbum mitgeschnitten - die Zahnräder des Business eben, wenngleich man in diesem Fall durchaus begrüßen mag, dass man der Band ein solches (Abschieds?-)Geschenk macht.

Schade ist allerdings, dass die klangliche Aufbereitung von "Return To Live" eher mäßig ist und leider auch offenbart, dass Frontmann Roberto Tiranti längst nicht mehr jeden Ton trifft. Vor allem in den Höhenlagen von 'Lady Lost In Time' und 'Moonlight' muss er Abstriche machen, aber auch 'Thunder' war in der Live-Präsentation schon mal stärker als beim Comeback-Gig in Italien. Und genau diese Umstände führen auch dazu, dass man "Return To Live" hinterfragen sollte. Die Band hat augenscheinlich kein Interesse mehr, weiter zusammenzuarbeiten, und auch wenn sie motiviert an die Sache herangegangen ist, ist die Platte lediglich eine Kopie des famosen Studiowerks mit dünnem Sound und einer nicht ganz so sauberen Performance.

Immerhin kann die beiliegende DVD ein wenig entschädigen, da man hier sehen kann, dass Band und Publikum eine Menge Spaß haben und die Interaktion sehr lebendig ist. Vom musikalischen Standpunkt her ist "Return To Live" aber dann doch nur eine verzichtbare Ergänzung für Menschen mit ausgeprägter Sammelleidenschaft - und eine kurze Erinnerung an eine Zeit, als melodischer Power Metal noch durch die Decke gehen konnte.