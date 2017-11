Dritter Streich, dritter Treffer.

2017 ist eindeutig das Jahr, in dem mich im melodischeren Heavy Metal vor allem Bands mit Sängerin überzeugen können, ob progressiv wie bei MINDMAZE, leicht überdreht und modern wie bei UNLEASH THE ARCHERS oder bombastisch wie bei KOBRA AND THE LOTUS. Und nun tritt auch in meiner Lieblingsdisziplin, dem traditionellen Metal, mit LADY BEAST eine Band mit Sängerin an, die klar zum Besten gehört, was ich dieses Jahr so gehört habe.



"Vicious Breed" macht ab dem ersten Ton von 'Seal The Hex' mächtig Dampf und keine Gefangenen. Im angenehm rauhen, basischen Sound, der alle Instrumente toll zur Geltung bringt, stürmt die Band förmlich auf den Hörer ein und lässt eigentlich nie nach. Dazu hat Sängerin Deborah Levine ein starkes Organ und agiert nicht nur souverän, sondern auch mit Gesangsmelodien, die sich angenehm von den bereits ausgelatschten Pfaden des Genres abheben.



Ob das epische 'Every Giant Shall Fall', der bissige Titelsong oder das programmatische 'Get Out', hier geht es stets nach vorne, nie zurück und immer mit viel Kampfgeist. Dazu legen die Instrumentalisten an Gitarre und Bass ordentlich vor, riffen und solieren sich durch viele gute Ideen und verlieren dabei doch nie den Song aus den Augen. Damit reiht sich LADY BEAST stilistisch in jene Gruppe amerikanischer Bands der jüngeren Vergangenheit ein, die weniger mit ihrem Image, sondern mit starkem Songwriting und musikalischer Klasse auf sich aufmerksam machen, dabei weniger dem europäischen Power Metal als jenem Mix aus traditionellem Metal, einer Prise Doom und Hard Rock der 70er und 80er verbunden sind und auch live stets voll überzeugen können.



Wer also Bands wie ARGUS oder SLOUGH FEG mag und kein grundlegendes Problem mit Sängerinnen hat, der sollte hier mehr als glücklich werden und wer die Hymne 'Always With Me' nicht mitsingt, dem kann man im traditionellen Metal wohl einfach nicht mehr helfen. "Vicious Breed" ist somit ein verdammt starkes Album geworden und hat mit Cruz Del Sur genau das richtige Label gefunden, ein Auftritt auf einem Festival in Würzburg, Lauda Königshofen oder Brande Hörnerkirchen wäre eigentlich der nächste logische Schritt und ich persönlich hoffe sehr darauf.