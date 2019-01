Der nächste Nackenschlag!

Vier Jahre sind seit dem Release von "Tyranny" vergangen, und immer noch hallt der grimmige, gemeine Sound der letzten LAGO-Platte mit infernalischem Unterton nach. Mit dem Release von "Sea Of Duress" sagt die Band den Herren von DEICIDE nun ein weiteres Mal den Kampf an, und Master Benton muss sich definitiv zusammenreißen, will er auch weiterhin auf dem Niveau voranschreiten, welches die Kollegen aus Phoenix auf ihren Releases vorlegen.

Auch die acht neuen Kompositionen sind ein echtes Manifest doomiger Todesblei-Kunst; brachial, boshaft, dreckig und ultraheavy ist das Material von "Sea Of Duress", dazu verspielt und technisch anspruchsvoll, um sich auch gleich noch der Konfrontation mit MORBID ANGEL stellen zu können. Und auch hier ist die Truppe mit der neuen Full-Length auf dem besten Weg, die Wachablösung irgendwann zu den eigenen Gunsten vorzunehmen.

Wie eine morbide Walze plätten Nummern wie 'Sepulcher', 'Haze' und 'Soiled Is The Crown' alle Widersacher, brechen in flotteren Kompositionen wie 'Effigy' weitere Nacken und demonstrieren selbst in vergleichsweise langen Tracks wie 'Day Of Wrath' und 'Providence', wie viel Energie selbst bei verhaltener Geschwindigkeit kanalisiert werden kann, wenn man nur mit der nötigen Aggression bei der Sache ist.

"Sea Of Duress" knüpft in allen Aspekten an "Tyranny" an, ist dabei keinen Deut schlechter und schärft die Signatur, mit der sich LAGO bereits vor einem halben Jahrzehnt in die Gehirne der Mörtelgemeinde gefräst hat. Death/Doom ist ein derzeit allseits beliebtes Kombi-Genre mit einer viel zu großen Fülle an neuen Releases. Und trotzdem: Der Maßstab sind Alben wie dieses hier, denn brutaler und gewaltiger lässt sich tempotechnisch verschleppten Death Metal eigentlich gar nicht zelebrieren!

Anspieltipps: Sepulcher, Effigy, Soiled Is The Crown