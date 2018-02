Death To All

Death To All

Gutes Material, seltsame Nebengeräusche

Grundsätzlich ist die Art und Weise, auf die die Herren von LAMASTU Black Metal interpretieren, eine der angenehmsten. Die Band geht ziemlich puristisch ans Werk, schert sich nicht um ausschmückenden Bombast und nimmt auch gerne noch einige verrohte Elemente aus dem Death Metal hinzu. Aus unerfindlichen Gründen haben die Spanier sich jedoch dazu entschieden, ihre Songs und Sounds immer wieder krass zu verzerren, was rein instrumental noch in Ordnung geht, bei der eher fragwürdigen Definition von Gesang jedoch alsbald nervt. Die Stimme des namenlosen Frontmanns wird zum Blubbern gebracht, sie wird entfremdet und sie wird relativ schnell eintönig, weil in der nachbearbeiteten Variante kaum Variation möglich scheint. Die Folge: Ein eigentlich gutes Album verliert schnell seinen Reiz.

Denn dass LAMASTU in Sachen räudigen Black Metals eigentlich ein ordentliches Wörtchen mitsprechen könnten, wenn es um die vorderen Positionen der iberischen Szene geht, steht angesichts eigentlich starker Songs wie 'Women Weave Shrouds' und 'Offering To The Sea' außer Frage. Getoppt wird das Ganze noch vom abschließenden Titelsong, in dem der Gesang wenigstens halbwegs erträglich ist und "Death To All" zumindest ein angemessenes Ende bereitet.

Und dennoch: Irgendwie scheint es so, als seien die Bands bei Heathen Tribes Records bei der Wahl ihrer Produzenten nicht allzu gut beraten. LAMASTU ist kein Einzelfall, denn auch hier sind es eher die Rahmenbedingungen die stören, nicht jedoch das Material als solches. Schade, schade - mal wieder!

Anspieltipps: Women Weave Shrouds, Death To All