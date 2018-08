Ein Künstler auf Abwegen

Man hätte jetzt nicht vermuten können, dass Bruce Lamont kreativ noch nicht zu einhundert Prozent ausgelastet ist. Immerhin sind seine jazzigen Gehversuche bei YAKUZA nicht minder abgefahren wie CORRECTIONS HOUSE, das Nebenprojekt, das er mit EYEHATEGOD-Chefdenker Mike Williams betreibt. Doch die dort beschriebenen Schemata, so freizügig sie auch ausgelegt werden können, will Lamont als Solokünstler noch einmal sprengen und sich endgültig von allen Fesseln respektive Grenzen befreien - und das nun schon zum zweiten Mal.



Doch die stilistische Breite von "Broken Limbs Excite No Pity" ist gewissermaßen auch verhängnisvoll, weil die inhaltlichen Sprünge doch recht krass sind. So startet Lamont mit dem elfminütigen Titelsong in ein ziemlich starres Drone-Abenteuer, das trotz seiner unbeweglichen Haltung nicht allzu anstrengend wird, letztlich aber in einem viel zu starken Kontrast zu den nachfolgenden Stücken steht. Denn mit einem Ruck sieht sich der Mastermind als moderner Westernheld, übernimmt Einflüsse aus dem Country- und Southern-Bereich und mischt sie mit düsteren, bisweilen wavigen Elektronik-Sequenzen, als würde er gezwungen sein, sich auch mal für den nächsten Tarantino-Soundtrack zu bewerben. Musikalisch ist all das wesentlich aufregender als 'Excite No Pity', jedoch tendiert der Unterhaltungswert der meisten Stücke nicht ganz so weit nach oben, wie eine etwas kompaktere Aufbereitung eines konkreteren Albumthemas es hätte ermöglichen können. Trotz einiger guter Nummern ist "Broken Limbs Excite No Pity" im weitesten Sinne nur Stückwerk, und diesen Charakter kann die Platte auch nicht mehr ablegen. Wenn es Bruce Lamont hilft, sich solo in anderen Welten auszutoben, ist mir das sicher recht - aber bei CORRECTIONS HOUSE und speziell bei YAKUZA gefallen mir seine Arbeiten einfach besser.



Anspieltipps: Maclean, The Crystal Effect