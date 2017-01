Großartiges Futter für Fans des europäischen Melodic-Speed-Metal!

Fragt ihr euch auch manchmal, warum es so wenige Bands gibt, die sich an den größten europäischen Metal-Bands orientieren, ohne richtig cheesy zu klingen? Ich rede von Truppen wie HELLOWEEN, BLIND GUARDIAN, GAMMA RAY, EDGUY, RUNNING WILD, STRATOVARIUS oder AVANTASIA. Der Creme de la Creme des Festland-Metal quasi. Für mich gibt es kaum ein Genre mit so hochklassigen Alben an der Spitze - und so viel absoluter Grütze in der Breite.

Hier kommen wir nun zu den Schweden von LANCER, die mit ihrem dritten Album "Mastery" all jenen Abhilfe verschaffen, die sich hinter der Handvoll Überbands verzweifelt nach Alternativen umschauen. Ich muss dazu sagen: Die ersten beiden Alben der Band sind leider an mir vorbei gegangen - ein trauriger Zustand, der sicher noch geändert wird. Mit "Mastery", dem ersten Metal-Highlight 2017, sind die Jungs beim Branchenriesen Nuclear Blast gelandet, und sie bieten eine wunderbare Mischung aus frühem EDGUY-Material und neueren Bands wie STEELWING.

Hier gibt es durchaus fröhlichen, aber nie mit Keyboard-Kitsch zugekleisterten Melodic Speed Metal. Isak Stenvall zeigt sich dabei als Sangeswunder, der sofort in die Riege der großen Melodic-Metal-Sänger aufsteigen sollte. Einzelne Songs herauszuheben hieße hier, die Perlen aus der Pralinenschachtel hervorzuheben. Und warum sollte man das nicht machen?

'Envy Of The Gods' ist ein epischer Kracher, der sich auf der ersten AVANTASIA-Scheibe gut gemacht hätte. 'Follow Azrael' klingt eher nach einem verlorenen frühen EDGUY-Song. Das rockige 'World Unknown' erinnert mich ein wenig an die großartigen Amis von FIFTH ANGEL. Und 'Mastery' könnte man sich auch gut auf einer der neueren GAMMA-Ray-CDs vorstellen. Der Opener 'Dead Raising Towers' ist sogar lupenreiner US-Metal.

Ihr merkt sicher: Hier schwingt bei mir eine Menge Begeisterung mit für eine Band, die ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich werde mir die Scheibe zulegen und mich ausführlich mit den Jungs beschäftigen und empfehle allen Freunden der oben genannten Truppen das gleiche. Ganz klar: Das erste Zuckerl für die Metal-hungrigen Fans weltweit im neuen Jahr.

Anspieltipps: Envy Of The Gods, Dead Raising Towers, Follow Azrael.