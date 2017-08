What Jonny Lang Is Made Of...

Wieder einmal mussten sich Fans des begnadeten Blues-Rockers aus North Dakota stolze vier Jahre gedulden, bis neues Material aus den Federn von JONNY LANG an die Öffentlichkeit dringt. Doch wie es 2013 schon mit "Fight For My Soul" war, entschädigt gleich der erste Durchgang des neuen Albums für die lange Wartezeit. Unfassbar, was JONNY LANG in seinen 36 Lebenslenzen schon fabriziert, geleistet und erreicht hat. Und der Gitarrist hat immer noch nicht genug, ist hungrig, willig, es wieder einmal allen zu zeigen und seinen Fans ein wunderbares Album voller Herz und Seele, aber auch Coolness und vor allem Blues vorzulegen.

Mit 14 Jahren (!!!) veröffentlichte er sein Debüt. Sicherlich ist in der Zwischenzeit sehr viel Wasser in den Rhein geflossen, doch die unnachahmlichen Trademarks blieben bis heute bestehen. Davon kann "Signs", sein neues Studioalbum, ein Liedchen singen. Von nichts kommt nichts, dachte sich Lang – und "Signs" ist das beste (Achtung, Wortspiel) Zeichen für diesen Geistesblitz. Und trotzdem wirkt "Signs" ein wenig erdiger, bodenständiger und dadurch noch sympathischer als noch das Vorgängeralbum. Mit seiner wunderbaren Symbiose aus Funk, Blues und Rock verzückt er auch im achten Anlauf. 'Make It Move' ist ein superber Opener, 'Last Man Standing', 'What You're Made Of' oder auch 'Stronger Together' sprudeln vor Tatendrang und dieser leicht modifizierten "Make it or break it"-Tugend und mit meinem Liebling 'Wisdom' hat sich an das Ende auch noch ein kleiner Hit verirrt.

Ja, Blues Rock boomt momentan bei mir, doch auch ohne diese rosarote Genre-Fanbrille würde mir "Signs" gut gefallen. Und wisst ihr, wem "Signs" noch gut gefallen könnte? Euch, den Fans von JONNY LANG, den Fans von smarter, cooler und ehrlicher Rockmusik, den Fans von klitzekleinen, charmanten Aha-Erlebnissen.