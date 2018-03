If You Think I'm Crazy

Der URIAH HEEP-Keyboarder kann's auch solo!

Wer in den letzten dreißig Jahren schon mal einen Gig der immer noch genialen britischen Rocklegende URIAH HEEP besucht hat, der wird wissen, dass vor allem Tastenmann PHIL LANZON mit Allerlei Ausstrahlung und Blödeleien die Augen auf sich ziehen kann. Der 68-Jährige scheint ein wahrer Symphat zu sein. Unkompliziert, lustig und vor allem verdammt talentiert. Gut, letzteres sollte auf der Hand liegen. Schließlich musste LANZON in extrem große Fußstapfen treten.

Nicht nur spielt er seit 1986 die Keyboards für HEEP, seit 1989 ("Raging Silence") bis heute schreibt er außerdem einen Teil der Songs. In so vielen Jahren des Songwritings gab es natürlich auch einige Ideen, die nicht unbedingt zu den englischen Megasellern passten. Da liegt es doch quasi auf der Hand, dass mehr als genügend Material für ein Soloalbum vorhanden ist.

Und so erinnert "If You Think I'm Crazy" immer mal wieder an LANZONs Hauptband. Denn natürlich lässt es sich der Tastenspieler nicht nehmen, auch ab und zu die Schweineorgel auszupacken. Im Großen und Ganzen geht es auf dem ersten Soloalbum des Musikers aus East Kent sehr viel gemächlicher zu. Das wird auch deutlich, wenn man sich die beteiligten Musiker mal anschaut. Da haben wir neben LANZON, der zusätzlich zum Keyboard auch einen Teil der Lead Vocals übernimmt, beispielsweise Arrangeur Richard Cottle (ALAN PARSONS PROJECT), Drummer Craig Blundell (STEVEN WILSON, PENDRAGON), Bassist Laurence Cottle (VAN MORRISON, ALAN PARSOSNS PROJECT) und John Mitchell (ARENA), der die Lead Gitarre spielt und außerdem Teile der Lead Vocals besteuert.

Ein bunter Blumenstrauß also, der hier ein ganz feines Album auf die Beine gestellt hat. Besonders herausragt das Stück 'I Saw Two Englands', das gekonnt englischen Folk-Flair mit Banjo und Slide-Gitarre verbindet, das alles unter einem wunderbaren AOR-Mantel. Das Instrumentalstück 'Step Overture' überzeugt durch harten Orgelrock und wunderbare Prog-Anleihen. 'Donna & Joe' zeichnet sich durch fabelhaften Symphonic Rock aus, nur echt mit Dialoggesang im Refrain. Auch ganz toll ist der grandiose Wald-und-Wiesen-Folk-Progger 'Forest', der nicht zuletzt durch sanften Bombast und durch die Stimme LANZONs einen Neun-Minuten-Höhepunkt ganz ans Ende von "If You Think I'm Crazy" setzt.

Nur weil mir beim wirklich grenzwertigen Schmacht-Pop-Fetzen 'Carolin' etwas zu blümerant im Magen wird, stößt PHIL LANZONs erster Solowerk nicht in höhere Sphären auf. Das sind allerdings nur fünf von 56 Minuten. Ich kann dem Sympathikus also nicht wirklich böse sein. Auch weil mit dem anschließenden Hard Rocker 'The Bells' jeder Schmerz in Kopf und Bauch gleich wieder verfliegt. So bleibt "If You Think I'm Crazy" unterm Strich ein ganz famoses Album nicht nur für URIAH HEEP-Freunde, die nicht mehr aufs nächste Album warten möchten.

Anspieltipps: I Saw Two Englands, Forest, Donna & Joe