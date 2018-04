Eine Legende geht, eine neue kommt!

TERVEET KÄDET war über mehrere Jahrzehnte die Hardcore-Combo in Finnland, ein stets unberechenbares, ultrarohes Geschoss und gleichzeitig ein absolut zuverlässiger Lieferant derber Noten. Nach dem Split lebt der Geist des Projekts nun in LAPIN HELVETTI weiter, dies jedoch mit neuen Schwerpunkten. Das gleichnamige Debüt der erfahrenen finnischen Musiker fußt zwar immer noch auf einigen 77er-Ideen und den ersten Scheiben von D.R.I. & Co., ist gleichzeitig aber auch eine Hommage an die Speed/Thrash-Metal-Truppen, die in den frühen 80ern mit ähnlichen Einflüssen ihre Laufbahn starteten. EXODUS, NUCLEAR ASSAULT und SLAYER dürften jedenfalls Dauergäste in den Plattenspielern der Bandmitglieder gewesen sein, und auch das METALLICA-Debüt hat spürbaren Eindruck auf LAPIN HELVETTI hinterlassen - genauso wie eine ganze Reihe Punk-Pioniere, mit denen die Finnen die nach wie vor sehr rotzige Attitüde teilen. Und eigentlich ist damit schon alles gesagt.

Dennoch verdient "Lapin Helvetti" in einzelnen Punkten noch einmal eine besondere Erwähnung, weil die Scheibe nicht nur auf der Erfahrung von dreieinhalb Dekaden Underground basiert, sondern auch all diejenigen rauen Ergüsse wieder ins Gedächtnis ruft, die man in dieser Phase zum Kult erklärt hat. Mit Rotz, Schweiß und flotten Riffs reflektiert die Band eine goldene Ära, mag zwar hier und dort einen zu starken Bezug entwickeln, ist aber mit solch einer Leidenschaft bei der Sache, dass man selbst das wohl kaum kritisieren kann. "Lapin Helvetti" ist der neue Bölkstoff für die puristischen Kuttenträger und eine große Ehrerbietung an die räudigsten Acts der 80er - geil!

Anspieltipps: Takaisin Helvettiin, Sankarijuhlat, Valiosotilaat