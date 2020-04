Mit Gitarre und Drums in neue, unbekannte Weiten...

Einige Fakten über JUSTIN LARNER: Er spielt seit seinem dreizehnten Lebensjahr Gitarre und wurde von Joe Satriani inspiriert, gitarrenorientierte Songs zu schreiben. Er war/ist Mitglied in verschiedenen Bands, beispielsweise GRAND ULTRA, gab außerdem den Gittarero in diversen Tribute Bands – als "Mick Mars", "Zakk Wylde", "K.K. Downing" und "alle Iron Maiden Gitarristen". In der wenigen freien Zeit, die ihm neben seinem Job bleibt, tritt er gelegentlich bei TODD MICHAELS AND THE SCREAMING HEARTS auf. Und schließlich hat er sich entschlossen, sich mit den Songs, die seit über 17 Jahren in seiner Schublade schlummern, einen lang gehegten Traum zu erfüllen und gemeinsam mit Drummer Gazz Evans eine Solo-Platte aufzunehmen.

Entstanden ist dabei das Debütalbum "A Taste For Space", auf der sich acht Stücke tummeln, die ausgesprochen hörenswert sind, besonders für Fans der Saitenfraktion. Natürlich habe ich auch ein wenig bei Youtube gegraben und dort das eine oder andere Video entdeckt. Hauptsächlich aus dem Grund, weil ich gerne einmal sehen wollte, wie sich Justin Larner live so schlägt. Vom aktuellen Album "A Taste For Space" gibt es einmal das Video zu 'Mental Case', mit seinem Kumpel "Martin vom Mars" (nein, keine Fragen, einfach anschauen), hier kann man den Gitarrenmeister sehr schön in action sehen, wohingegen 'Race To The X' ein ausgesprochen witziges Video ist.

Ich mag übrigens auch den Drumsound und finde, dass sich die beiden Herren wunderbar ergänzen. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal in die Platte reinzuhören. Sicher hat Justin in seiner Schublade noch die eine oder andere Perle liegen, die nur auf ihre Veröffentlichung wartet. "A Taste For Space" kann man übrigens via Bandcamp erwerben.