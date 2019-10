Deutlich mehr als nur Punkrock!

Aus dem schönen Mecklenburg stammt die Band, die ihren vierten Tonträger unter dem Titel "Für die, die geblieben sind" in unsere Player sendet. Ich muss zugeben, dass ich erstmals Musik der Jungs höre, obwohl mir die Band dem Namen nach bekannt ist, denn Kollege Björn hat vor ein paar Jahren durchaus angetan über das vorherige Album "Am Ende war der Mensch" berichtet. Trotzdem wäre diese Platte beinahe in der Veröffentlichungsflut untergegangen, aber Marius, unser Promokönig, hat mir das Scheibchen zwangszugeteilt, weil er weiß, dass ich Punkrock grundsätzlich zugetan bin. Das bedeutet, dass ich erst einmal ein dickes Dankeschön an Marius senden muss, denn: Das Ding ist ja wirklich klasse!

Zurück zur Band: Das neue Album der Vier, die mit ihren 30 Jahren ein wenig im Promotext kokettieren, ist eine absolute Granate. Punkrock ist dabei, okay, aber auch Metal und Melodic Rock und Ska und überhaupt, alles, was Spaß macht! Eine besondere Erwähnung dabei ist dies hier: LARRIKINS schafft es tatsächlich, nahezu durchgehend auf höchstem Niveau zu texten, ohne ins Peinliche zu driften. Das allein unterscheidet sie bereits von den meisten Bands, die in unserer Muttersprache singen. Klar, ab und an muss mal ein offensichtlicher Reim herhalten, aber meistens ist die Lyrik absolut gelungen und kann ohne Fremdschämfaktor mitgesungen werden!

Ich habe das Album jetzt mehrfach hintereinander laufen lassen und weiß, nach diesem Durchgang folgt sicher noch einer, damit ich nochmal den fetzigen Deutschrock 'Kettenkarussell' und den metallischen Groover 'Frei sein', den Indierocker 'Unsichtbar' und den mit Punk versetzten Heavy Metal 'Rachetränen' hören und bei letztem den tollen Refrain mitgrölen kann. Sänger Felix Laube schafft es, Deutschrock-Rotz-Attitüde, Punkschweiß und dennoch Melodie zu transportieren, je nachdem, was das Lied gerade verlangt. Ja, er ist sicher kein Gesangeswunder, aber er ist R-O-C-K und bietet eine seichte Ballade wie 'Geteiltes Leid' genauso prachtvoll dar wie die gradiose Ska-Nummer 'Mit dem Rücken zu Wand' oder die symphonische Mischung aus Indieballade und AOR-Schmalzette 'Zeuge einer Zeit'. Und damit alles auf hohem Energielevel abgeht, werden die letzten vier Stücke des Albums mit Tempo absolviert.

Eine Riesenüberraschung, das ist LARRIKINS' neues Album, und eine absolute Empfehlung, da mich neben SUBWAY TO SALLY im Bereich des deutschsprachigen Rocks kein Album so gefesselt hat. Ich empfehle "Für die, die geblieben sind" jetzt mal allen, die gerne gute deutsche Texte hören wollen, die man nicht nach drei Durchgängen über hat, und ein vielschichtiges Rockalbum möchten, das eine echte Kante Härte besitzt, ohne vor sanften Tönen zurückzuschrecken. Hier ist 'Kettenkarussell', und dann dreht gleich mal mit der Maus auf den Bandshop und holt euch das aktuelle Album!