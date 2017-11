Monumental langweilig

Als LASCAR-Mastermind Gabriel Hugo sich im vergangenen Jahr erstmals auf der internationalen Landkarte positionierte, erhielt er für sein Premierenwerk nicht allzu viel Applaus; "Absence" fiel bei den Kritikern vor allem deswegen durch, weil es dem chilenischen Soloprojekt nicht gelang, innerhalb der epischen Longtracks vereinzelte Spannungsbögen zu kreieren, und sich aus seinen zähen Bemühungen, monumentale Epen zu errichten, nicht viel mehr herausziehen ließ als einige sphärische Eigenheiten, die letztendlich jedoch nicht weiter der Rede wert waren.



Nur ein Jahr später wagt der südamerikanische Komponist nun einen weiteren Versuch, mit LASCAR Fuß zu fassen, und scheint zumindest aus einigen offensichtlichen Fehlern der jüngeren Vergangenheit gelernt zu haben. Die Songs sind gerade zu Beginn etwas abwechslungsreicher, der depressive Klang der Post-Black-Metal-Geschichten entfaltet eine noch beklemmendere Wirkung, und dennoch muss "Saudade" nicht auf seine melodischen Passagen verzichten, die immer noch große Teile des Albums dominieren. Doch leider verfällt Hugo allzu schnell wieder in alte Gewohnheiten und verlässt sich zu sehr auf die vermeintlich beruhigende Wirkung wiederkehrender Arrangements und epischer Strukturen. 'Uneven Alignment' und 'Bereavement' werden schließlich wieder von einer Monotonie durchzogen, die dadurch noch verstärkt wird, dass das Tempo in den letzten beiden Kompositionen nahezu überhaupt nicht variiert wird. Und das ist schon mittelfristig ein klare Ausschlusskriterium für eine Investition in den zweiten LASCAR-Silberling.



Schade eigentlich, denn man konnte anfangs tatsächlich hoffen, dass der Komponist mit "Saudade" einen deutlicheren Schritt nach vorne machen würde. In Wirklichkeit ist das neue Album aber nur eine geringfügige Verbesserung, die LASCAR kein bisschen vorwärts bringt.



Anspieltipp: Tender Glow