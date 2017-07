Kurzweilige Partymucke in einer ungewöhnlichen Mischung.

Sechs Titel, knapp 20 Minuten - die kanadische Band LAST BULLET rockt ohne Umschweife und Schnörkel auf ihrer aktuellen EP "80-69-64" ab. Das Quintett rührt dabei aus altbekannten Zutaten seinen speziellen Eintopf an.



Gleich der erste Titel 'Sin' haut mächtig rein. Der dichte, dreckige Sound lässt den Hörer an VELVET REVOLVER denken. Der Stampfer 'Gimme Time' verweilt etwas zu sehr beim Stampfen und bleibt mager in Sachen Melodie. 'Bright Lights' dagegen ist ein erster Volltreffer. Während die langsame Schwere und der angezerrte Gesang in den Strophen an ALICE IN CHAINS erinnern, geht der Chorus eher in Richtung GUNS N' ROSES, und obendrauf gibt's noch ein gutes Solo. Auch 'Southern Lips' fährt die Sleaze-Rock-Schiene mit einem Eckchen MÖTLEY CRÜE. Danach überrascht das etwas dunklere 'Smoke & Ashes' mit seiner Grunge-Schlagseite, wieder denkt man an die angekettete Alice. 'Little Miss Filthy' schließlich ist genauso Sleaze und Party, wie es der Titel vermuten lässt.



Die vielen Vergleiche zeigen es schon, LAST BULLET ist keine Originalitätsgranate. Aber ihre interessante und nicht alltägliche Kombination gegebener Stilrichtungen füllt die Band überwiegend mit starker Musik, die zudem sehr gut produziert ist. Außerdem wird man das Gefühl nicht los, beim Anhören von "80-69-64" eine Lehrstunde in revisionistischer Musikgeschichte zu bekommen. Könnte es sein, dass der Grunge seinerzeit nicht einfach aus heiterem Himmel über uns gekommen ist, sondern ein paar Jährchen zuvor ausgerechnet in L.A. vorbereitet worden ist?