Neues Label, neue Songs

Nach einer etwas längeren Achterbahnfahrt mit einem zwischenzeitlichen Split ist THE LAST GANG nun beim Branchenriesen Fat Wreck Chords gelandet und belohnt sich selbst für diesen Aufstieg mit einem neuen 7"-Release. Auf "Sing For Your Supper" präsentiert sich die Band allerdings wenig überraschend mit zwei typischen Singalongs, die bisweilen an RANCID und NOFX erinnern.

Der Titelsong macht dabei den stärkeren Eindruck, während 'Turn The Record Over' im Eiltempo nicht ganz so aussagekräftig vorbeirauscht, mit seinen mehrstimmigen Backings aber dennoch die Standards bedient. Die Platte ist definitiv als Sammlerstück entworfen worden und daher wohl eher etwas für die Die-Hard-Gemeinde des kalifornischen Punk Rocks. Letztgenannte darf sich aber gerne umschauen, denn schlecht präsentiert sich die Band bei ihrem Fat-Wreck-Debüt ja nicht!