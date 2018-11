Bang Like An Egyptian

Freunde von VICIOUS RUMORS, METAL CHURCH und JAG PANZER aufgepasst. Zwar kommt der folgende Act (noch) nicht an die Klasse dieser Szene-Heroen heran, aber der Anfang ist mit dem doch etwas untypisch betitelten "The Mantle Of Spiders" doch mehr als ordentlich. Die Jungs von LAST PHARAO aus den Staaten spielen ihren Stiefel genau in der Schnittstelle aus US- und Power Metal herunter und lassen sogar ab und an einen Hauch von nostalgischem 1980er-Flair aufblitzen. Ob es an der Herangehensweise, an den flinken Riffs, an der nicht ganz so pompösen Produktion oder an dem passenden Stimmchen von Frontmann Tommy Santangelo inklusive netten Screams liegt, weiß ich nicht.

Jedenfalls können Freunde dieser Sparte durchaus einen Lauschangriff riskieren, obwohl die Jungs optisch nun wahrlich nicht das tollste Artwork parat halten. Und auch im Hinblick auf die Ausreifung der einzelnen Songs besteht definitiv noch Handlungsbedarf. Doch aller Anfang ist bekanntlich schwer und handwerklich sowie in Sachen Energie und Tatendrang kann man den US-Boys keinerlei Vorwürfe machen.

Und so erwischt man sich als US-Metaller durchaus dabei, wie man zu Songs wie 'Deadly Dreams' oder 'Into The Darkness' genüsslich mit dem Fuß wippt oder man die Refrains von 'Slave To The Kill (The Son Of Sam)' und 'Jekyll And Hyde' locker flockig unter der Dusche summt. Ich spreche hier aus Erfahrung. Die Erfahrung jedenfalls fehlt LAST PHARAO zwar noch und sowohl optisch als auch musikalisch hätte dem "The Mantle Of Spiders" durchaus noch etwas Feinschliff gutgetan. Trotzdem steckt Potential in der Truppe und falls diese noch ein wenig an der Souveränität arbeitet, lohnt sich definitiv ein kleiner Blick in die Glaskugel. Wer weiß, was diese für LAST PHARAO prophezeit.