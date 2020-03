Erchreckend präzise dystopisch.

Bei den Veröffentlichungen, die in letzter Zeit auf meinem Schreibtisch landen, mehrt sich die Anzahl derer, die von der Band live im Studio aufgenommen wurden. So verzichten auch die Dänen LATE NIGHT VENTURE anno 2019 auf die Vorzüge der Aufnahme der einzelnen Tonspuren der Instrumente und versuchen, dem vierten Studioalbum so die Zusätzliche Ebene zu verleihen, die beim Zusammenspiel als Band entsteht.

Musikalisch hat man sich vom Post Rock hin zu metallischeren Klängen entwickelt, um damit die Alben-Trilogie zu beenden, die sich sowohl in der wissenschafftlichen Ebene als auch existentiell mit der Begegnung des Menschen mit dem Universum auseinandersetzt. Der Titel "Subcosmos" deutet bereits an, dass es nun im jüngsten Werk nur um einen kleinen Teil des Ganzen geht und der Fokus eher auf dem liegt, das den Menschen ganz unmittelbar umgibt. Verpackt in größtenteils dänischen Texten kann man die inhaltlichen Details zwar nicht unbedingt vollständig deuten, aber auch die Musik für sich vermag es, den Hörer in die richtige Bahn zu leiten. Düster, ja geradezu dystopisch wirkt die Musik des Kopenhagener Quintetts und bleibt dabei dennoch stets präzise in der Wiedergabe des Erlebten.

Schwere Kost, die aber musikalisch einiges zu bieten hat. Man tut gut daran, zwischen den Hördurchgängen eine angemessene Pause einzulegen; seine persönliche Definition der Angemessenheit sollte jeder für sich selbst festlegen.