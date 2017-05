Radikal und zielstrebig - Black Metal aus der Ukraine

"Mörk" ist der Titel des neuen, gleichzeitig auch ersten Albums von LAVA INVOCATOR, einer jungen ukrainischen Black-Metal-Combo, die spürbar von den jüngeren Outputs solcher Acts wie SATYRICON beeinflusst wwurde. In 35 Minuten respektive sieben Kompositionen versuchen die Osteuropäer, einen Fuß in die Türe zu bekommen, und hierzu ist ihnen scheinbar jedes Mittel recht.

Letzteres soll aber nicht bedeuten, dass man sich bei LAVA INVOCATOR um jeden Preis an die Genreheroen anbiedern würde. Die Band mag zwar gerne mal ein paar Zitate aus dem nordischen Vermächtnis verwenden, gibt sich in der Summe aber sehr vielfältig, was Ideen, Tempo, Dynamik und auch Aggressionslevel betrifft. Nachdem man zunächst noch in einer Sackgasse endet und feststellt, dass der durchweg radikale Weg eines Songs wie 'Gestapofallos' der falsche ist, werden zunehmend stärkere Arrangements entwickelt, schafft Raum für kurze melodische Sequenzen und kann die Raserei schließlich auch wesentlich besser verkaufen als in jenem, eindeutig schwächsten Song von "Mörk".

Es sind nämlich später Hymnen wie das Titelstück oder das einprägsame 'Black Dawn', mit denen LAVA INVOCATOR in Verhandlung mit den derzeit doch arg verwöhnten Fans gehen muss. Gerade hier präsentiert sich die Band nämlich auf höchstem internationalen Niveau und markiert jene Charakteristika, die ein Newcomerwerk haben sollte, um sich ohne lange Anlaufschwierigkeiten zu behaupten. Unbestritten ist auf "Mörk" noch nicht alles vorzüglich, doch über weite Strecken demonstriert LAVA INVOCATOR, dass die Band auf einem sehr guten Weg ist und sich trotz der momentan sehr starken Konkurrenz nicht verstecken muss. Lässt man den etwas schwächeren Start mal außer Acht, ist diese Platte gar fantastisch!

Anspieltipps: Black Dawn, Mörk