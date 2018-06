Seltsamer Bandname, cooler Classic-Metal-Sound

Als sich die LAWMÄNNER vor zwei Jahren entschieden, ihren Status als Coverband abzulegen, haben sie doch glatt vergessen, den (mit Verlaub) dämlichen Bandnamen mitabzulegen. Und so geht auch der erste eigene Silberling noch unter bekannter Flagge durch, präsentiert sich musikalisch dann aber auch ein ganzes Stück tauglicher, als man anfangs erwartet hätte. Die Band musste vor der Veröffentlichung von "Raw Metal" zwar den Weggang ihres etablierten Gitarristen Heiner verkraften, hat sich aber dennoch nicht davon abbringen lassen, nach 20 Jahren endlich mal eine eigene Exploration in die Welt des klassischen Heavy Metals zu starten - und das mit Erfolg!

Denn zumindest in Sachen Songwriting ist das Material von "Raw Metal" absolut ansprechend; die LAWMÄNNER beziehen sich in den ersten Stücken noch ganz klar auf die NWoBHM, bevor es dann einen kurzen Exkurs in Sachen US-Metal gibt, der über Einflüsse wie CRIMSON GLORY und AGENT STEEL schließlich zu starken Nummern wie 'For Victory' und 'Viral Storm... Horus Rising' führt.

So gut die Songs an sich jedoch sind, so schwierig ist schließlich die vokale Performance, die in den hohen Tönen zwar ganz gur fuinktioniert, bei den normaleren Shouts aber ein wenig saftlos wirkt. Und auch die Melodiebögen glücken Frontmann Kolja nicht allzu gut, was sich leider auch nachhaltig auf die Präsentation der vier Kompositionen auswirkt. Hier ist auf jeden Fall noch gehöriger Verbesserungsbedarf.

Ansonsten ist "Raw Metal" ein wirklich sympathisches Stück traditionellen Heavy Metals, das man der "Keep It True"-Gemeinde bedenkenlos empfehlen kann. Jetzt noch am Gesang arbeiten, dann gehen künftig auch beide Daumen nach oben!

Anspieltipps: For Victory, Behind The Cross