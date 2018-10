We Are The Champions Of The World: Best Of

Wunderbare Best-Of einer wunderbaren Band

THE LAWRENCE ARMS ist die Blaupause melodischen Punk Rocks: durchweg eingängig, gerne auch mal melancholisch, zumeist jedoch bissig und fast schon aggressiv - dass die Truppe irgendwann mal im Stall von Fat Wreck Chords landen würde, war daher auch nur eine Frage der Zeit. Dennoch ist die Band inzwischen bei Epitaph untergekommen, hat dort auch schon länger kein Material mehr herausgegeben und schaltet nun eine Best-Of zwischen, die mit 29 Kompositionen aus knapp zwei Dekadne Bandgeschichte dann auch fast schon den gesamten Fat Wreck-Katalog beinhaltet. Nicht schlecht, um sich direkt einmal auf Stand zu bringen, falls noch nicht geschehen.



"We Are The Champions Of The World" ist allerdings auch ein wirklich toller Querschnitt durch das bisherige Schaffen von THE LAWRENCE ARMS, im weitesten Sinne auch repräsentativ, weil man bis zur Frühphase zurückblickt und dann auch noch ein paar Perlen aus dem Archiven ausgebuddelt hat. So finden sich insgesamt fünf Tracks auf der Compilation wieder, die während der Aufnahmen zu "Oh Calcutta!" entstanden sind und bislang noch unveröffentlicht waren. Von Ausschussware kann aber auch hier nicht die Rede sein, weil sich die Raritäten wie selbstverständlich unter das regulärre Material mischen und den gleichen Reiz ausüben wie die übrigen Songs, die es auf diesen fetten Sampler geschafft haben.



Wer THE LAWRENCE ARMS bis dato noch nicht kennen gelernt hat, ist daher angehalten, den Einstieg über "We Are The Champions Of The World" zu wagen. Es ist sicherlich nicht übertrieben, die Band als einen der besten Punk-Rock-Acts der letzten beiden Jahrzehnte zu feiern, und genau das macht die neue Compilation auch deutlich. Und selbst Kenner sollten überlegen, ob das unveröffentlichte Material nicht genügend Reize bietet, auch hier zuzugreifen - es lohnt in jedem Fall!