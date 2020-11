Formidabler Einstand!

Bei LAZARUS DREAM handelt es sich um ein neues Bandprojekt aus deutschen Landen, bestehend aus Sänger Carsten Lizard Schulz und Multi-Instrumentalist Markus Pfeffer. Carsten Lizard Schulz sollten viele noch als Frontmann von unter anderem EVIDENCE ONE oder DOMAIN kennen. Markus Pfeffer dürfte einigen von seiner momentanen Stammband WINTERLAND bekannt sein und war in den 90ern Mitglied bei der deutschen AOR-Band SCARLETT und spielt hier neben der Gitarre auch noch Bass und Keyboards. Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts fanden die beiden unter anderem durch Schlagzeuger Markus Kullmann (SINNER, VODOO CIRCLE). Weitere Mitwirkende auf "Alive" waren Percussionist Thomas Rieder, Flötistin Sabrina Roth und Thomas Nitschke an Hammond und Synthies.

Immer mal wieder gibt es Konstellationen, die zusammenpassen wie der sprichwörtliche Arsch auf den Eimer. So auch im Fall von LAZARUS DREAM. Denn das, was die beiden Hauptprotagonisten Carsten Lizard Schulz und Markus Pfeffer sowohl kompositorisch als als auch musikalisch kredenzen, ist nur vom Feinsten. "Alive" ist dabei ein äußerst facettenreiches Album geworden, das trotz seiner Länge von rund 70 Minuten nie langweilig wird. Die Hauptessenz im Sound von LAZARUS DREAM ist wohl am ehesten dem klassischen melodiösen Hard Rock zuzuordnen, mit leichten Tendenzen in Richtung Heavy Rock. Trotzdem kommen auch Freunde von AOR voll auf ihre Kosten. Selbst progressive Elemente werden geschickt integriert. Und auch wenn diverse Einflüsse durchaus durchscheinen, klingt das gesamte Songmaterial im Großen und Ganzen doch sehr eigenständig.

"Alive" stellt kurz vor dem Jahresende noch einen richtigen musikalischen Höhepunkt dar.

Anspieltipps: House Of Cards, Wings Of An Eagle, Listen, Fleshburn, Visions And Sin