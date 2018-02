Eine Menge Spaß an der anderen Seite des Tellerrands!

Wer schon einmal das Vergnügen hatte, LE FLY livehaftig zu erleben, wird sicherlich von einem kunterbunten Konzertvergnügen berichten können, bei der musikalisch einige Welten aufeinandertreffen, denen die Jungs aus Hamburg aber auch in allen Punkten gerecht werden kann. Wenn die neun Musiker zur St. Pauli Tanzmusik auffordern, ist schweißtreibende Action angesagt - und intelligentes, vielseitiges und verdammt gutes Entertainment sowieso.



Mit ihrer neuen Platte versucht die Band schließlich, ihren musikalischen Poetry Slam auf ein neues Level zu hieven, was in den meisten Stücken von "Kopf aus Fuß an" auch prächtig funktioniert. Gemäßigte Ska-Rhythmen sind das Grundgerüst der Songs, Ausflüge Richtung Hip Hop und Indie Rock sind ebenfalls ständig an der Tagesordnung, ein bisschen kommerziell gefärbte Popmusik ist in diesem Zussammenhang auch ein wichtiger Bestandteil, und der eine oder andere radiotaugliche Groove ist auch dabei, wenn LE FLY sich gemeinsam mit einigen befreundeten Kollegen austobt und vergnügt.



Und während die Herrschaften beschwingt durch ihre Songs grooven, gerne auch die Partystimmung anheizen und gleichzeitig ihre Unberechenbarkeit genießen, öffnet sich die Welt der bewegten, teils sehr humorvollen Texte, deren augenzwinkernde Ironie vielleicht sogar das Prunkstück der ganzen Scheibe sind. LE FLY ist im Umgang mit Worten und außergewöhnlichen Reimschemata ungemein kreativ und setzt hier Akzente, die selbst manches musikalische Allerwelts-Arrangements locker kaschieren könnte. Doch Letztgenannte sind auf "Kopf aus Fuß an" ebenfalls Mangelware, weshalb die einzigen bedenklichen Argumente vielleicht die Forderungen an den musikalischen Horizont sind. Doch mit originellen Songs, ungewöhnlichen Strukturen und vielseitigem Auftreten sollte LE FLY auch diesmal jeden beglücken, für den der Tellerrand jederzeit extrem niedrig ist; so viel Talent und Potenzial darf schließlich nicht missachtet werden!



Anspieltipps: St. Pauli Tanzmusik, Superstar, Snervt